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Экономика

Россияне внезапно стали меньше платить за коммуналку

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В России на 10% уменьшился средний размер платы за услуги ЖКХ. В Академии народного хозяйства и государственной службы подсчитали, что в 2015 году платеж из расчета на одного человека составлял 915 рублей, а в 2016-м – 805 рублей.
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Улучшение показателей достигнуто за счет 10% российских семей с наиболее низким уровнем дохода, пишет газета "Известия". Для 40% в абсолютных цифрах платежи не изменились, в то время как зажиточные стали платить больше на 20%. Для последних расходы на услуги ЖКХ выросли с 5,1 тысячи рублей до шести тысяч.

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По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса, на ситуацию повлияли несколько факторов. Это и контроль государства за размером платы за коммунальные услуги, и лицензирование управляющих компаний, и установка счетчиков, и более рациональное потребление. "Люди стали понимать, зачем нужны энергосберегающие лампы и почему нужно сразу ремонтировать текущий кран", – отметил Чибис.

Кроме того, Российская академия народного хозяйства и государственной службы указывает на сокращение доходов. По оценке "Опоры России", доля нерегулярных платежей за ЖКУ составляет 15%. Не менее 5% приходится на долю злостных должников, из которых 2% действительно неплатежеспособны.

Автор: Алёна Нестерова15 июня 2017, 08:42

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