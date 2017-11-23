Реклама на платежках ЖКХ попала под запрет

Реклама на квитанциях за оказание жилищно-коммунальных услуг окажется вне закона. Госдума окончательно одобрила соответствующие поправки в действующее законодательство. Согласно принятым изменениям, запрет касается в том числе размещения объявлений на оборотной стороне платежных документов.

Как отметили депутаты – авторы законопроекта, сегодня информационное пространство перенасыщено различного вида рекламой. Она повсюду окружает человека: на улице, в общественных местах, в СМИ и много еще где. По словам парламентариев, от граждан поступает много жалоб по поводу засилья рекламных объявлений на платежных документах за услуги ЖКХ.



При этом нормативными актами четко предусмотрен перечень данных, которые должны указываться в платежках. Это сведения о плательщике и исполнителе услуг, реквизиты для внесения платы получателю платежа, расчет размера платы, справочная информация и ряд других. Реклама ним не относится, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако зачастую для экономии места под объявления обязательная информация печатается самым мелким шрифтом. В результате она оказывается нечитаемой для ряда категорий граждан, таких как пенсионеры и плохо видящие люди.

Управляющие компании продолжают использовать платежки в качестве рекламных площадей и после того, как суды по искам россиян неоднократно признавали такие действия незаконными. Однако не каждый готов отстаивать свои интересы в судебных инстанциях.

В Госдуме решили законодательно защитить граждан от надоедливой рекламы на платежках. Документ был инициирован группой депутатов и единогласно поддержан во всех трех чтениях. За нарушение запрета на размещение объявлений в платежках будет предусмотрен штраф. Поправки вступят в силу через 60 дней после официального опубликования закона.