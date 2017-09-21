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Экономика

Москва отвесила финансовую пощечину Киеву

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Киеву пришлось выплатить Москве судебные издержки по иску о трехмиллиардном долге. Украина подчинилась решению британского правосудия. Получение денег подтвердили в Минфине России.
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Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона. Киев компенсировал часть судебных издержек по иску России о долге в три миллиарда долларов. Сумма перевода – 1,16 миллиона фунтов стерлингов. Как сообщили в российском Минфине, представитель интересов Москвы – компания The Law Debenture Corporation PLC – подтвердила получение платежа.

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Евросоюз бросил Украине очередную подачку

Россия приобрела еврооблигации Украины за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Долг следовало погасить через два года. Однако после госпереворота, в декабре 2015-го, новые украинские власти отказались возвращать деньги, в том числе проценты по последнему купону – 75 миллионов долларов. В конце концов России пришлось подать иск в лондонский суд.

Высокий суд Лондона удовлетворил иск Москвы 29 марта 2017 года, напоминает ТАСС. В соответствии с этим решением Киев обязан выплатить номинальную стоимость еврооблигаций, а также всю сумму начисленных процентов (сумма долга ежедневно увеличивается на 673 тысячи долларов). Однако взыскание основного долга было приостановлено до января 2018-го, когда будет рассмотрена апелляция Украины.

У Киева нет финансов для выплаты основного долга – это всем ясно. В то же время, отметили эксперты, возврат не обязательно подразумевает живые деньги. Один из вариантов – поставка украинской продукции в Россию по сниженным ценам. Также весьма вероятно, что в пользу России начнут изымать украинские зарубежные активы. В любом случае, уверены аналитики, по крайней мере часть от суммы в три миллиарда Москва получит.

Автор: Андрей Евлампиев21 сентября 2017, 12:31

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