Транзит газа через Украину признали рискованным делом
Необходимость дополнительных современных и высокоэффективных маршрутов для надежного снабжения стран Евросоюза голубым топливом назрела давно. Ненадежность украинского маршрута признали, наконец, и в Киеве, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему", – сказал глава российского концерна.
Миллер подчеркнул, что, несмотря на это, Россия пока что не сокращает поставки газа в Европу через Украину. И, в то же время, увеличивает загрузку "Северного потока" и газопровода OPAL, который в Германии принимает газ из идущего по дну Балтийского моря газопровода. За первые восемь дней августа загрузка первого превысила 90% – и это в летнее время. Что же касается OPAL, то его загрузка выросла на 30%.
Алексей Миллер ответил на вопросы журналистов после высказываний главы Минэнерго Украины Игоря Насалика. Украинский министр 6 августа заявил, что считает политику оператора украинской ГТС "Нафтогаза" нелепой. "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", – сказал глава Минэнерго. Насалик добавил, что последствия недофинансирования ГТС Украины могут быть катастрофическими, напоминает ТАСС.
Глава "Газпрома" ответил и на претензии по газопроводу OPAL, которые сводились к тому, что это повлияет на использование польских транзитных мощностей. "Потребность в российском газе в Европе объективно очень высокая. И "Газпром" максимально задействует все имеющиеся экспортные маршруты", – сказал председатель правления российского концерна. Миллер подчеркнул, что загрузка газопровода "Ямал – Европа" через территорию Польши в первую неделю августа, несмотря на работу OPAL, оставалась на максимальном уровне.
Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Участники перформанса не заметили подвоха
Заодно юморист плюнул на критиков
На певицу обращают внимание только рядом с мужем