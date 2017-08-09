Транзит газа через Украину признали рискованным делом

Украинская газотранспортная система не гарантирует надежного транзита голубого топлива в Европу. Риски использования ГТС Украины признали как в Европе, так и в самой Незалежной.

Необходимость дополнительных современных и высокоэффективных маршрутов для надежного снабжения стран Евросоюза голубым топливом назрела давно. Ненадежность украинского маршрута признали, наконец, и в Киеве, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наши партнеры в Европе это прекрасно знают. И наконец-то и украинская сторона это признала. И публично, официально заявила о возможных проблемах с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему", – сказал глава российского концерна.

Миллер подчеркнул, что, несмотря на это, Россия пока что не сокращает поставки газа в Европу через Украину. И, в то же время, увеличивает загрузку "Северного потока" и газопровода OPAL, который в Германии принимает газ из идущего по дну Балтийского моря газопровода. За первые восемь дней августа загрузка первого превысила 90% – и это в летнее время. Что же касается OPAL, то его загрузка выросла на 30%.

Алексей Миллер ответил на вопросы журналистов после высказываний главы Минэнерго Украины Игоря Насалика. Украинский министр 6 августа заявил, что считает политику оператора украинской ГТС "Нафтогаза" нелепой. "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа", – сказал глава Минэнерго. Насалик добавил, что последствия недофинансирования ГТС Украины могут быть катастрофическими, напоминает ТАСС.

Глава "Газпрома" ответил и на претензии по газопроводу OPAL, которые сводились к тому, что это повлияет на использование польских транзитных мощностей. "Потребность в российском газе в Европе объективно очень высокая. И "Газпром" максимально задействует все имеющиеся экспортные маршруты", – сказал председатель правления российского концерна. Миллер подчеркнул, что загрузка газопровода "Ямал – Европа" через территорию Польши в первую неделю августа, несмотря на работу OPAL, оставалась на максимальном уровне.