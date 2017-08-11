ЦБ объявил о резком скачке цен на продукты

Сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий, сообщает ЦБ. Однако низкие сезонные цены удивили регулятора.

Неблагоприятные погодные условия и связанный с ними неурожай могут отразиться на конечных ценах на продукты. В Центральной России и Поволжье ожидается снижение урожайности отдельных культур.

"В условиях прекращения падения реальных располагаемых доходов населения происходит постепенное восстановление потребительского спроса и снижение его сдерживающего влияния на инфляцию. Однако на фоне устойчивого роста производственной активности это не создает существенных инфляционных рисков. Вместе с тем в ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий", – говорится в сообщении регулятора.

Впрочем, небывалое сезонное снижение продовольственных цен удивило Центробанк. Регулятор сообщает о замедлении годового прироста цен на плодоовощную продукцию до 6,9 процента – для сравнения, в июле эта величина составляла 11,6%. Снизились цены на картофель, капусту, лук, свеклу, морковь и чеснок − овощи, входящие в так называемый "борщевой набор". В среднем за месяц эта товарная группа подешевела на 16%, сообщает ЦБ.