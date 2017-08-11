"Аэрофлот" оправдался за бешеные цены на билеты

"Аэрофлот" поднял в четыре-шесть раз цены на билеты в города проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в дни матчей. Позже представитель компании объяснил это технической ошибкой.

На нереально высокие цены обратил внимание создатель ресурса Aviablogger Константин Парфененок. За неделю до старта ЧМ, с 8 июня 2018 года, стоимость билетов "Аэрофлота" как эконом-, так и бизнес-класса из Москвы в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и обратно вырастут в четыре-шесть раз.

Самый дешевый билет меньше всего подорожает в Ростов – в 4,2 раза. Его цена составит 19 тысяч рублей. Самое серьезное подорожание коснется Волгограда: билет в один конец будет стоить в 6,2 раза дороже – 20 тысяч 354 рубля в экономклассе.

Представитель "Аэрофлота" заявил, что произошла техническая ошибка, а пассажиры, купившие билеты по этим тарифам, могут вернуть их без уплаты штрафов, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Ведомости". Вечером 10 августа система бронирования на сайте компании на дни ЧМ стала выдавать сообщение об ошибке.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.