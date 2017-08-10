Киев обвинил нищающих украинцев в прожорливости

В Киеве считают, что украинцы вынуждены тратить до половины своих доходов на пищевые продукты, потому что много едят. Это связано с национальными традициями.

В эфире украинского канала 112 министр социальной политики Украины Андрей Рева высказал уверенность, что украинцы стремительно нищают в силу национальных традиций. По мнению министра, нужно меньше есть – и все наладится. И дело совсем не в низких заработках в стране.

"Когда мы говорим, что немцы тратят на питание 14%, а мы – 50%, тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно", – цитирует Eg.Ru Реву. При этом министр неоднократно сравнил немцев и украинцев, с заметным пониманием склоняясь к образу жизни бюргеров, одновременно осуждая традиции соотечествеников. Прозвучала и традиционная для украинских политиков тема голодомора.



"У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах", – передает слова министра URA.RU. А вот немцы, подчеркнул министр, в силу своей культуры едят куда меньше.

По статистике, в Германии средний гражданин зарабатывает 1300-1500 евро. В то же время на Украине средняя заработная плата составляет 2500 гривен, или чуть меньше 100 евро. С 1 июля власти Украины отменили государственное сдерживание цен на продукты питания.