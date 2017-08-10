Горячая немка помяла спину Саакашвили

Прокуратура Грузии обнародовала детали одного из четырех уголовных дел, заведенных в отношении экс-президента Грузии. Оказывается, Михаил Саакашвили потратил из госбюджета 50 тысяч долларов на услуги немецкой массажистки.

Как выяснилось, горе-политик, изгнанный из Грузии и с Украины, в бытность своего президентства выписал из Берлина некую Дороти Штерн, потратив на ее услуги деньги налогоплательщиков. Саакашвили перевез массажистку из Берлина в Грузию на личном самолете, а она сама хвасталась в соцсетях, как "разминает плечи, на которых пытается усидеть Россия", пишет Life.

Михаил Саакашвили сбежал из Грузии в Европу в конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания своего второго президентского срока. Спустя некоторое время, на родине ему было заочно предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств. Летом 2014 года он был объявлен во внутригосударственный, а 31 августа – в международный розыск, в котором находится до сих пор. В Грузии бывшему президенту грозит до 11 лет тюрьмы.

Около года политик укрывался от правосудия на Украине: там он сначала был советником президента Петра Порошенко, а в мае 2015 года был назначен главой Одесской администрации. Во время руководства Саакашвили этим регионом ему снова не повезло с законом. Прокуратура под прикрытием спецназа провела в областной администрации обыски по делу о растрате средств фонда "На благо Одессы", к которому имел отношение и губернатор.





В ноябре 2016 года он подал в отставку, а 26 июля 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. От грузинского он отказался еще в мае 2016 года. Потеряв работу на Украине, политик некоторое время находился в США. Сейчас Мишико разъезжает по Европе, на этой неделе он был в Польше, где агитировал за свою партию – "Движение новых сил".

Накануне, 9 августа Саакашвили сделал безумное заявление о том, что Россия собирается захватить Белоруссию во время предстоящих осенью совместных учений "Запад-2017". " Что мы видим в Беларуси – я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать ее", – пояснил экс-президент Грузии.