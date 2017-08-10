Кравчук увидел в Порошенко дурака

Первый президент Украины Леонид Кравчук увидел в Петре Порошенко дурака. Он не понимает, как можно приглашать иностранцев во власть.

Леонид Кравчук ответил на вопрос о том, почему на Украине не приживаются политики из других стран. По его мнению, это невозможно, да и не нужно.

"Не могут прижиться. И не надо, чтобы приживались. Я не знаю, какому дураку из украинской власти – может, и знаю, однако фамилию сейчас не буду называть – пришла в голову "благая мысль" приглашать иностранцев на Украину", – цитирует первого президента страны Depo.ua.

Он назвал это самой большой глупостью, которую можно представить. А под дураком, судя по всему, подразумевал нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко.

Кравчук уверен: заняв высокую должность на Украине и получив власть, иностранец просто не сможет выжить в мире "тысячи взяточников, коррупционеров и людей, специально обученных, как обманывать". А уж если его позвали – нужно поддерживать, считает экс-глава государства.

"Если вы пригласили – помогайте. Берите его за руку и первые шаги, как ребенка, проведите по этой скользкой дороге, чтобы он не упал. Ему же подножки будут ставить на каждом шагу!" – заявил политик. Не знать этого могут только невежды, заключил Кравчук.