Сенатор оправдал высокие зарплаты депутатов

В Совете Федерации объяснили, почему в России большой разрыв между зарплатами учителей и депутатов. По словам одного из сенаторов, у политиков очень ответственная работа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров заявил, что желание красноярских депутатов вдвое повысить себе зарплату кажется ему обоснованным. По его словам, парламентарии должны зарабатывать гораздо больше, чем врачи или учителя.

"Его (депутата. – Прим. ред.) работа более ответственная и требующая более высокой квалификации", – заявил Александров. "Именно от результатов его работы зависит положение врача, учителя, а также больного и школьника", – цитирует сенатора Regions.ru.

При этом он отметил, что размышлять о зарплатах и "считать чужие деньги" сложно, так как вопрос "кому сколько платить – это целая политика". Александров подчеркнул, что люди все равно часто обсуждают, почему у учителей и врачей зарплаты ниже, чем у парламентариев.

"Ну давайте депутатам вовсе не платить!" – заявил член Совета Федерации. "Зачем депутату машина? – Пусть ходит пешком. Зачем депутату рабочее место? – Пусть пишет на пеньке, как Ленин", – возмущается он. В заключение Александров подчеркнул, что такой подход "неверен", а подобные "уличные" разговоры о зарплатах назвал "пустыми".

Похлопаем теперь и правительству



Депутаты, повысившие себе зарплаты вдвое, в свое оправдание говорят, что они и правительству тоже повысили pic.twitter.com/JLkZNLcGzt — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 12 июля 2017 г.

Напомним, в июле 2017 года члены Заксобрания Красноярского края приняли законопроект, согласно которому зарплата местных депутатов увеличивается со 100 до 200 тысяч рублей. При этом в первоначальной редакции документа, по словам источника в региональном парламенте, говорилось о повышении заработка "госслужащих, руководителей муниципальных предприятий, библиотекарей, врачей".