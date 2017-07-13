Как заработать на покупках в Cети

Кэшбэк-серсисы становятся все популярнее. Еще бы – вернуть часть денег от покупки с недавних пор можно не вставая с дивана. И не беда, если процент от потраченной суммы упадет к вам на карточку не моментально, а через несколько дней. Главное, что ваши же денежки вернутся именно к вам.

Вы зашли на сайт, расплатились пластиковой картой, а ваш банк вернет на карту часть потраченных денег (от 5 до 30%).

это и есть кэшбэк, своеобразная скидка на приобретаемый товар

Откуда появляется эта скидка, вам, может совсем и не интересно знать, но в двух словах процесс выглядит так: кэшбек-сервис зазывает в магазины покупателей, магазины счастливы от возросшего оборота и на радостях часть своего выросшего дохода дарят сервису, который повысил их посещаемость. В итоге счастливы все участники процесса.







К примеру, у популярного LetyShops их почти тысяча





Вы решили потратить деньги так, чтобы получить даже небольшую выгоду? Можно даже не спрашивать – все этого хотят. Но не все знают, как это сделать. На самом деле, все предельно просто и понятно даже пятикласснику: заходите на главную страницу LetyShops и первым делом регистрируетесь. Можно через соцсети, можно с помощью электронной почты.









После трех кликов мышкой – информирование и подтверждение аккаунта – вы в игре по возврату своих денег! Покупайте одежду и обувь, заказывайте мебель с доставкой на дом и корм для своего лохматого друга, застрахуйте дом или яхту, купите, в конце концов, билет на самолет.





Часть потраченных денег обязательно вернется к вам на счет в Личном кабинете.

А уже оттуда вы сами решите, куда перевести деньги – на банковскую карту, в электронный кошелек или на счет мобильного телефона. Две минуты – и деньги там, куда вы их отправили!









Заметьте – именно деньги

, а не какие-то непонятные баллы или бонусы, которые многие сетевые магазины считают по им самим же выдуманным алгоритмам. А потом однажды утром вдруг выясняется, что бонусы эти и вовсе сгорели, потому что у них, по задумке хитрых ритейлеров, есть "срок годности". В LetyShops никаких баллов и бонусов – только живые деньги, которые возвращаются к вам на карту или туда, куда вы их сами отправите.

И еще. У партнеров LetyShops кэшбек разный, невозможно договориться со всеми магазинами на определенный процент возврата – у кого-то полтора процента, есть по 10-15%. Но и это не все! Сервис периодически устраивает акции и конкурсы, разыгрывает призы, чем очень даже радует своих клиентов.