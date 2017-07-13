Как заработать на покупках в Cети
Вы зашли на сайт, расплатились пластиковой картой, а ваш банк вернет на карту часть потраченных денег (от 5 до 30%).
это и есть кэшбэк, своеобразная скидка на приобретаемый товар
Откуда появляется эта скидка, вам, может совсем и не интересно знать, но в двух словах процесс выглядит так: кэшбек-сервис зазывает в магазины покупателей, магазины счастливы от возросшего оборота и на радостях часть своего выросшего дохода дарят сервису, который повысил их посещаемость. В итоге счастливы все участники процесса.
К примеру, у популярного LetyShops их почти тысяча
Вы решили потратить деньги так, чтобы получить даже небольшую выгоду? Можно даже не спрашивать – все этого хотят. Но не все знают, как это сделать. На самом деле, все предельно просто и понятно даже пятикласснику: заходите на главную страницу LetyShops и первым делом регистрируетесь. Можно через соцсети, можно с помощью электронной почты.
Часть потраченных денег обязательно вернется к вам на счет в Личном кабинете.
А уже оттуда вы сами решите, куда перевести деньги – на банковскую карту, в электронный кошелек или на счет мобильного телефона. Две минуты – и деньги там, куда вы их отправили!
И еще. У партнеров LetyShops кэшбек разный, невозможно договориться со всеми магазинами на определенный процент возврата – у кого-то полтора процента, есть по 10-15%. Но и это не все! Сервис периодически устраивает акции и конкурсы, разыгрывает призы, чем очень даже радует своих клиентов.
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