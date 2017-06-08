Рублю предсказали незавидную участь

Во второй половине 2017 года рубль может заметно сдать позиции по отношению к главным мировым валютам. По мнению экспертов, падение курса будет связано с нестабильными ценами на нефть и неверной политикой Минфина.

Рубль ждут неоднозначные колебания. По отношению к мировым валютам, в основном к доллару, российская может заметно "просесть" и сдать отвоеванные было позиции. Эксперты, мнением которых поинтересовалась Lenta.ru, сходятся в одном: к отметке в 30 рубль уже не вернется.

"Во второй половине года есть больше оснований ожидать некоторого ослабления рубля. Это будет происходить как из-за снижения ставки Банка России, которое продолжится на фоне снижения темпов инфляции, так и под воздействием внешних факторов. В частности, из-за повышения ставки Федеральной резервной системы США", – считает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Впрочем, на скачки национальной валюты может оказать влияние и цена на нефть, а также действия министерства финансов по скупке зарубежной валюты.

"Для большинства крупных российских экспортеров минимально необходимый уровень курса доллара – это как раз 62 рубля при нынешних ценах на нефть. Причем речь идет не только об экспортерах углеводородов, но и, к примеру, зерна. Так что вопрос лишь в том, когда этот уровень будет достигнут", – дополнил советник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов.

Эксперты сходятся в том, что во второй половине 2017 года курс национальной валюты будет колебаться на отметке в 60-62 рубля за доллар. По мнению экономистов, это наиболее обоснованная цена, учитывая все возможные переменные.

Заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева тоже считает, что укрепление национальной валюты приостановилось. "Оно как минимум сейчас затормозилось. То есть вклад предыдущего укрепления, наверное, еще происходит, но он, безусловно, снижается", – размышляет банкир.