Ипотека от Сбербанка подешевела

С 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках, говорится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения. С 5 июня эта мера распространится на остальные базовые ипотечные продукты. Снижение составило 0,2-0,75 процента. Вместе с этим на 0,2 (до 0,7) процентных пункта была увеличена скидка за электронную регистрацию сделки первичного жилья.

"Сбербанк наблюдает стабильное восстановление спроса на ипотеку: объем заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года. С учетом востребованности новых электронных сервисов мы предлагаем еще более выгодные процентные ставки на кредиты с их использованием", – рассказал старший управляющий директор Сбербанка Николай Васев.