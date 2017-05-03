Киев прекратил ломать перед Москвой "ядерную" комедию

Украина восстановила порядок платежей за ввоз и переработку на территории России отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) со своих атомных электростанций. Об этом СМИ сообщил знакомый с ситуацией источник.

"Украинская сторона платит все день в день", – отмечает источник. По его словам, теперь никакой задолженности перед Москвой у Киева нет.

В октябре прошлого года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Киев отказывается платить Москве 200 миллионов долларов ежегодно за утилизацию отработавшего ядерного топлива. По его словам, страна обзавелась собственным хранилищем, что позволит диверсифицировать уничтожение ОЯТ.

При этом ранее сообщалось, что украинские власти взяли в США кредит в размере 260 миллионов долларов на строительство сухого хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Однако представители ведущих организаций атомной промышленности Евросоюза выразили обеспокоенность этими планами. По их мнению, проект противоречит нормам ядерной безопасности и создает риски аварийных ситуаций.





В российской госкорпорации по атомной энергии тогда заявили о готовности продолжать сотрудничество с Киевом. "Росатом работает с украинскими партнерами по авансовой схеме. Приходит предоплата – оказываются услуги по переработке отработавшего ядерного топлива, которое поступает с украинских АЭС. Все, что ранее было оплачено, наши предприятия переработали. Россия, соблюдая режим нераспространения ядерных материалов, открыта к сотрудничеству с украинскими коллегами и в дальнейшем. Будут авансы – будут соответствующие услуги. Росатом всегда выполняет свои обязательства", – отметил представитель корпорации.

Ранее сообщалось, что Украине грозит остановка работы всех атомных электростанций. Все дело в многомиллиардных убытках поставляющей ядерное топливо в страну компании Westinghouse Electric – дочерней организации корпорации Toshiba.

Как писали Dni.Ru, в январе 2017 года прекратило действие соглашение между правительством России и кабмином Украины относительно Хмельницкой АЭС. Об окончании сотрудничества в строительстве ее третьего и четвертого энергоблоков сообщил МИД России в официальном заявлении.

