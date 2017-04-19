Выплаты детских пособий предлагают продлить

Выплаты пособия по уходу за ребенком предлагают продлить с полутора до трех лет. Соответствующий законопроект разработан депутатом комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

Семьям, чьим детям в возрасте от трех до семи лет не досталось места в детском саду, хотят предоставлять аналогичное пособие в фиксированном размере. Так, за каждого ребенка ежемесячно собираются платить по три тысячи рублей.

Согласно оценкам экспертов, 40% ухаживающих за детьми матерей после того, их малышам исполняется полтора года, на работу не выходят. Данные пособия получат примерно 77 тысяч человек.

При этом, чтобы получить такое пособие, родителям нужно будет предъявить справку из РОНО, в которой будет прописано о том, что вам не могут предоставить место в детском саду. По словам Вострецова, сейчас в ряде регионов, особенно в больших городах, место и в яслях, и в детском саду получить трудно. "Наша задача заключается в предотвращении этих пробелов в реализации детской программы дошкольного образования", – цитирует депутата RT.

Однако сами молодые мамы считают, что этих мер недостаточно. "Сейчас моей дочери два годика. Я получаю всего 50 рублей в месяц от государства… это смешно. Ребенку предоставили место в садике в группе кратковременного пребывания на два часа – за это время я не успеваю ничего, только в магазин заехать", – жалуется Мария Шаталова. Она считает, что даже компенсация в три тысячи рублей неадекватна тому, что женщина не может выйти на работу.

Молодая мама подчеркнула, что такие выплаты не позволят родителям отдать ребенка в частный сад или пользоваться услугами няни. С ней согласна и член комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Юлия Зимова.

"Пребывание ребенка в детском садике в Москве стоит примерно десять тысяч рублей в месяц. Если для государства содержание ребенка обходится в десять тысяч, то почему оно должно выплачивать только три тысячи?", – говорит Зимова. Она считает, что надо выдавать сертификат в размере десять тысяч рублей. "Если государство не может выделить место, то можно определить ребенка в частное учреждение, покрыв часть расходов этим сертификатом", – считает Зимова.