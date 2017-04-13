В России подорожает водка

В Министерстве финансов разработали приказ о повышении минимальной цены на водку до 205 рублей за пол-литра. Сейчас этот показатель находится на уровне 190 рублей.

Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера России Александра Хлопонина, заявила, что "205 рублей – это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке". Соответствующий документ уже направлен на регистрацию в Министерство юстиции.

В Минфине подчеркнули, что при повышении цены учитывался рост инфляции и акцизов. "С другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции", – пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что цена на водку будет перерассчитываться один-два раза в год. По его словам, ведомство рассматривает единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на спиртной напиток.

– Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?

– Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть! pic.twitter.com/tVQ32Iwxrk — Разрыхлитель Мозгов™ (@crazy_kutas) 13 апреля 2017 г.

Добавим, 22 марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, предложил повысить минимальную цену на бутылку водки до 219 рублей. Отметим, что с 1 января 2017 года также выросла и ставка акциза на крепкую алкогольную продукцию – с 500 до 523 рублей за литр.

Напомним, с января по март 2017 года в стране было произведено 166 миллионов литров водки. Этот показатель на 66% превысил данные за аналогичный период 2016-го.

