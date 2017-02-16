Минимальную цену на водку хотят поднять

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину пересмотреть минимальную розничную цену на водку. По его мнению, бутылка объемом 0,5 литра должна стоить 219 рублей вместо предложенных ведомством 205, пишет газета "Известия".

В начале февраля Минфин обнародовал проект об увеличении минимальной розничной стоимости водки на 8% – до 205 рублей за пол-литровую бутылку. Предполагалось, что минимальная отпускная цена емкости того же объема составит 173 рубля, оптовая – 178 рублей.