Минимальную цену на водку хотят поднять

Вице-премьер Александр Хлопонин поручил Минфину пересмотреть минимальную розничную цену на водку. По его мнению, бутылка объемом 0,5 литра должна стоить 219 рублей вместо предложенных ведомством 205, пишет газета "Известия".
В начале февраля Минфин обнародовал проект об увеличении минимальной розничной стоимости водки на 8% – до 205 рублей за пол-литровую бутылку. Предполагалось, что минимальная отпускная цена емкости того же объема составит 173 рубля, оптовая – 178 рублей.
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