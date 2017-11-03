Раскрыт секрет тайных переговоров России и Украины

Стало известно содержание закрытых переговоров между Москвой и Киевом. Стороны договорились частично возобновить сотрудничество в авиапроме. Украинское госпредприятие "Антонов" снова займется техническим обслуживанием самолетов "Руслан", принадлежащих российской компании "Волга-Днепр".

Закрытые переговоры представителей украинского и российского авиапрома, судя по всему, завершились к обоюдному удовольствию. "Антонов" снова займется техническим обслуживанием и продлением ресурса произведенных им знаменитых "Русланов" Ан-124-100, принадлежащих российской компании.

Государственный концерн "Антонов" вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов" в 2015 году по распоряжению правительства Украины. Такой шаг обернулся серьезными трудностями для компании "Волга-Днепр": продление ресурса и обеспечение жизненного цикла крупнейшего в мире грузового гражданского самолета стало проблемой.

Украинское госпредприятие соглашается продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске - хотя сотрудничество стран в авиапроме Киев демонстративно прервал после воссоединения Крыма с Россией. Взамен украинская сторона может получить документацию для продления ресурса военно-транспортных самолетов Ил-76, передает ТАСС.

"С целью соблюдения своих обязательств, по межведомственному согласованию с полномочными министерствами и ведомствами Украины, в соответствии с письмом-разъяснением Госэкспортконтроля Украины, на договорной основе специалисты ГП "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр". Она не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции", – говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Facebook.

В концерне поясняют, что самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только с целью обеспечения потребностей граждан и экономики. "Таким образом, ГП "Антонов", как разработчик авиационной техники, действует согласно действующему законодательству Украины и международным авиационным правилам", – говорится в заявлении.

Некоторым возмущенным комментаторам "Антонов" поясняет: он – разработчик и держатель сертификатов самолетов типа Ан – в том числе и "Руслана". В соответствии с международным законодательством, увеличение ресурсов этой техники – прерогатива исключительно ГП. Невыполнение "Антоновым" и Украиной этих обязанностей повлечет санкции в отношении украинской стороны. В частности, возможно наложение запрета на международные полеты самолетов марки "Ан", а также передача функций разработчика другим органам, уполномоченным страной, которая эксплуатирует воздушные суда.