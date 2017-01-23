Путину предложат создать "Голос" для бизнесменов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину.

"Вот к нашему товарищу Константину Эрнсту (генеральный директор "Первого канала". – Здесь и далее прим. ред.) я обратился и говорю: "Вот есть у вас программа "Голос", которую смотрит вся страна. Неужели нельзя в отношении малого предпринимателя придумать какой-то формат? Это люди, не имеющие никакого отношения к приватизации, они только появились, им от 20 до 30 лет", – заявил Игорь Шувалов на попечительском совете национальной премии "Бизнес-успех".

В бизнес-аналоге "Голоса" молодые предприниматели могли бы демонстрировать свои таланты и соревноваться друг с другом, сообщает "Газета.ru". "Если повара соревнуются, то, извините, неужели невозможно, чтобы предприниматели соревновались?" – отметил политик.

Игорь Шувалов заявил, что бизнесмены – люди, которые "кормят" не только себя, но и своих работников. "Такие люди в обществе должны восприниматься больше и лучше, чем федеральные и региональные министры и люди, работающие в компаниях с госучастием", – подчеркнул он.

В свою очередь глава Общественной палаты Александр Бречалов поддержал инициативу Игоря Шувалова и отметил, что подобный контент можно продавать любому телеканалу. Он попросил первого вице-премьера "посодействовать" в организации собрания с представителями ведущих государственных каналов.

"Пока у нас усилия – мы и с Эрнстом общались, и с Добродеевым (генеральный директор ВГТРК): "Да-да, интересно", но это все откладывается", – рассказал Бречалов. "У нас четкое есть понимание, что тезис новой точки роста экономики без популяризации, без рывка вряд ли произойдет. Будет, но очень медленно", – заключил он.

В ответ на просьбу главы Общественной палаты первый вице-премьер пообещал "сдвинуть дело с мертвой точки". "Давайте я обращусь к президенту, – заявил Игорь Шувалов. – Для нашей с вами инициативы нужно, чтобы все-таки был политический запрос на эту деятельность".