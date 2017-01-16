Панайотов сошелся с Лепсом после шоу "Голос"

Отношения Григория Лепса и Александра Панайотова перешли на новый уровень. Теперь популярные артисты плотно сотрудничают.

Александр Панайотов подписал контракт с продюсерским центром Григория Лепса сроком на пять лет. Теперь 33-летний Панайотов – официальный подопечный своего наставника, который будет заниматься его раскруткой в шоу-бизнесе, компетентно сообщает Life.ru.

Ожидается, что уже в начале марта Панайотов представит публике свой первый плод от сотрудничества с продюсерским центром Лепса. В Международный женский день Александр выступит в столичном "Крокус сити холле" с сольным концертом.

Дальше – больше. В планах Лепса и Панайоторва выпуск альбома и подготовка к конкурсу "Евровидение", куда, как упорно муссируется в СМИ, Александра собирается в этом году отправить "Первый канал".

Кстати, не все в восторге от идеи, что Россию на песенном конкурсе представит именно Панайотов. Исполнитель легендарного хита "Плот" Юрий Лоза высказался по этому поводу. "Назвать Александра Панайотова творцом я не могу, это просто кавер-исполнитель, – отметил Лоза в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – Вот Лоза – это творец, Константин Меладзе – творец. Может быть, он спел две-три песни, которые стали известными. Да и на "Евровидение" он зря согласился – оно не сделает его известным. Ну что? Исполнит он очередную песню, которая понравится ирландской домохозяйке, но наши все равно будут хуже, чем те же самые ирландцы. Поют с акцентом".

А вот продюсер Иосиф Пригожин поддержал исполнителя и звезду шоу "Голос". "Александр Панайотов – действительно достойный исполнитель, я считаю, это правильный выбор, – рассказал Пригожин корреспонденту Dni.Ru. – Но на "Евровидении", к сожалению, учитывается не мастерство исполнителя, а наличие материала, песни. Нужна яркая композиция, которая привлечет внимание зрителей, что называется, "зацепит".