Что беспокоит россиян

Подводя итоги уходящего года, жители России назвали самые острые социальные проблемы в стране. Все они, по мнению россиян, связаны с низкими зарплатами, здравоохранением и экономикой в целом.

Наиболее значимыми проблемами граждане России считают низкие зарплаты (18% респондентов), экономику в целом (18%), а также здравоохранение (17%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного 10-11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах среди 1600 человек. К проблемным темам россияне также отнесли образование (11%), социальную политику (9%), низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%).

Примечательно, что в последние два месяца социологи отмечают повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном. По словам руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Юлии Баскаковой, в декабре 2016 года россияне называют в полтора раза больше проблем, чем год назад. "Наибольшее обострение фиксируется по двум направлениям: здравоохранение и образование", – добавила она.

"Сквозная проблема – снижение доходов населения – не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем; она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах".



Ранее сообщалось, что исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года жители России считают самым важным. Выяснилось, что наибольшее значение в мировой повестке дня россияне придают победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как писали Dni.Ru, по данным опроса, под впечатлением от успеха миллиардера в битве за президентское кресло оказались 36% респондентов.