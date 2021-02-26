Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
26 февраля
Лента новостей
14:44
"Этот позор будет в Интернете!": скандальная блогерша выбила окно в такси
14:36
"Многого бы добился": разочарованный Меладзе рассказал о рожденном после измены жене сыне
14:27
Задумавшему снимать "Берегись автомобиля" Рязанову пришлось "соблазнять" Смоктуновского на даче
14:09
"Классическая история": названы причины оглушительного провала Бузовой
14:09
Эксперт Минфина рассказал о способе получать пенсию в 100 тысяч рублей
14:07
"Уходи отсюда!": разъяренная Пугачева обрушилась на Кушанашвили
14:02
Елизавета II направила принцу Гарри и Меган Маркл секретное послание
13:48
"Каюсь": неожиданное заявление татуированного участника "Танцев со звездами"
13:45
Шикующая на Мальдивах Миронова простилась с матерью в соцсетях
13:42
В Подмосковье женщина и ребенок скончались после домашних родов
13:28
Вскрылись подробности тайной страсти Градовой и Тихонова: Был "моим" типом мужчины
13:22
Лукашенко высказался о передаче власти старшему сыну: Много разговоров
13:18
Сын Лукашенко официально стал преемником отца на посту президента
13:15
Разъяренный Манукян взорвался из-за упоминания о Бузовой
12:57
"Андрюшка был трус": женатый Миронов прыгнул в койку к распутнице Прокловой
12:55
"Боря тяжело разговаривает": вскрылись новые данные о состоянии тяжелобольного Моисеева
12:47
Бывший министр экономики пообещал россиянам новые налоги и сборы
12:37
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России одной из лучших в мире
12:29
"Он просто несчастный": Финалистка "Голоса" раскрыла правду о романе со звездой "Папиных дочек"
12:27
Генерал Липовой: США превращаются в неуправляемого капризного тирана
12:26
Умер актёр из "Ворошиловского стрелка" Вячеслав Голоднов
12:11
Россиянка два года жила с пластиковой палкой в мочевом пузыре
12:09
Баскова застукали в объятиях с пышногрудой красоткой
12:02
Вдова утопила могилу Галкина в важную дату
11:51
"Нижняя часть свое отработала": Нагиев сообщил о климаксе Бондарчука
11:50
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:28
"Я полюбил девушку": изувеченный Алибасов сделал заявление после операции
11:17
Слон убил смотрителя зоопарка ударом хобота
11:10
Звезда "Голоса" рассказала о конкуренции на шоу и поведении Сюткина
11:09
"Филипп может не работать": Соседов объяснил отказ Киркорова от выступлений
11:03
В России за сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек
11:01
Россиянин расстрелял машину соседа из дробовика из-за парковочного места
10:56
Сибирский школьник зарезал завуча за 10 тысяч рублей
10:49
"Осуждать меня и убивать на глазах": заклейменный Олешко требует наказания для Гришаевой
10:31
Вскрылись сенсационные детали жестокого избиения музыканта "Машины времени"
10:23
Гороскоп на март 2021 года
10:19
"Моя малышка": Гагарину сняли во время поцелуя с известной певицей
10:10
О каких болезнях свидетельствуют ночные кошмары: мнение врача
09:58
В Германии указали на "громадную ошибку" Украины из-за "Северного потока-2": Должно быть стыдно
09:38
"Подойди и выруби человека": появились данные об участии Джигана в дерзком ограблении
09:26
Научены горьким опытом: эксперт о нежелании Москвы поддерживать Лукашенко
09:12
Штрафы, защита детей и данных: что изменится для россиян с 1 марта
08:58
Рядом с Мягковым: раскрыты детали тайных похорон радистки Кэт
08:45
"Почему никто не спросит Степаненко?": жена Петросяна взвыла из-за травли
06:03
Роскошное декольте Кабаевой возбудило россиян: Аж взмок
04:05
Нож в спину: королева Британии лишает внука военных титулов
02:04
Бледанс с томным видом оголила интимные части тела
23:59
Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм "Печки-лавочки"
22:00
"Я ни на что не претендовала": возлюбленную Виктора Проскурина вышвырнули из дома
21:33
Армия Украины сутки обстреливает поселок в Донбассе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
Обтянутую латексом 67-летнюю Успенскую засняли во время нежностей с Песковым
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при "нелегитимном" Лукашенко
"Пусть платят мне": вдовец готовится к продаже квартиры Легкоступовой
Белорусский политик Лебедько заявил об отсутствии поддержки у Лукашенко со стороны народа и элит
Культура
Задумавшему снимать "Берегись автомобиля" Рязанову пришлось "соблазнять" Смоктуновского на даче

Задумавшему снимать "Берегись автомобиля" Рязанову пришлось "соблазнять" Смоктуновского на даче

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
В 1966 году журнал "Советский экран" признал Иннокентия Смоктуновского лучшим актером. Чуть ранее свет увидела комедия "Берегись автомобиля!", в которой артист сыграл Юрия Деточкина.
прочитано 164 раза

Персонажа Смоктуновского – страхового агента, крадущего машины, приобретенные на нетрудовые доходы, создали драматург Эмиль Брагинский и режиссер Эльдар Рязанов. Сценарий фильма "Берегись автомобиля" был основан на популярной в то время байке о водителе, который отправлял деньги от похищенных транспортных средств детским домам. Писатель и кинематографист пытались отыскать этого современного Робина Гуда, но запросы в суды, правоохранительные органы и юридические конторы ничего не дали.

ПО ТЕМЕ

Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм "Печки-лавочки"

Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма "Кин-дза-дза!"

Перепуганный Леонов нагишом бежал от тигра на съемках фильма "Полосатый рейс"

Вицин и Мордюкова возненавидели все на свете на съемках "Женитьбы Бальзаминова"

В Госкино историю об угонщике машин раскритиковали. Режиссеру Рязанову с трудом удалось добиться разрешения на съемки. В роли Юрия Деточкина создатели картины хотели видеть Юрия Никулина. Актер согласился перевоплотиться в угонщика и даже получил водительские права, однако незадолго до старта работы его отправили в длительные гастроли. Тщетно Эльдар Александрович обивал пороги чиновников. Настаивая, режиссер вызывал сильное раздражение у людей в кабинетах. В итоге Комитет по кинематографии заморозил картину.

Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов не собирались сдаваться, они пошли на хитрость. Режиссер и драматург преобразовали сценарий "Берегись автомобиля" в повесть. В 1964 году она вышла на страницах издания "Молодая гвардия". Спустя время Брагинский и Рязанов предложили киностудии "Мосфильм" экранизацию. Так как материал уже был опробован на публике, эта уловка сработала.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

На роль Юрия Деточкина Эльдар Рязанов пробовал Олега Ефремова и Леонида Куравлева, однако не посчитал их идеальными кандидатами. Режиссер решил вновь попытать счастье с Иннокентием Смоктуновским, который ранее давал согласие на съемки, однако внезапно передумал.

По словам Эльдара Александровича, он был вынужден "соблазнять" актера, обещая золотые горы. Кинематографисту пришлось проделать долгий путь, чтобы лично пообщаться со Смоктуновским. Рязанов приехал в жуткую непогоду на дачу артиста в Ленинградской области. Иннокентию Михайловичу такое внимание режиссера польстило, и он ответил согласием. Опасаясь, что артист вновь передумает, кинематографист заставил Смоктуновского написать расписку, которая, к слову, сохранилась в архиве до наших дней.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Большинство трюков в фильме "Берегись автомобиля" выполнял каскадер Александр Микулин. На площадке он вытворял невероятные вещи, ни разу не повредив машину. Микулин даже царапины не оставил на доверенной ему "Волге". В своей книге "Неподведенные итоги" Эльдар Рязанов вспомнил, как в каждом втором дубле он садился в авто к каскадеру и испытывал все фокусы на себе. Так Микулин тестировал режиссера на прочность.

Ради Эльдара Рязанова актриса Ольга Аросева, сыгравшая в фильме "Берегись автомобиля" избранницу центрального персонажа, получила диплом водителя троллейбуса. На съемках актриса сама управляла транспортным средством в плотном дорожном потоке.

Добавим, что фразу "Здравствуй, Люба, я вернулся" Иннокентий Смоктуновский говорил на самом деле Эльдару Рязанову, который сменял Ольгу Аросеву в водительском кресле. Актер отыгрывал этот эпизод дубль за дублем, но у него ничего не получалось. В итоге у исполнителя роли Деточкина сдали нервы. Он заявил, что ничего не сможет сыграть пока перед ним "физиономия" режиссера.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Интересные факты о фильме "Берегись автомобиля"

  • В 1966 году фильм Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля!" посмотрели 29 миллионов человек.
  • Фильм планировали снимать в жанре вестерна, однако в процессе написания сценария от этой идеи отказались. Такая трактовка истории не позволила бы раскрыть персонажей в достаточной мере.
  • Картина имела рабочее название "Угнали машину".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 26 февраля 2021, 14:27

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Боря тяжело разговаривает": вскрылись новые данные о состоянии тяжелобольного Моисеева

Деталями поделилась подруга певца
Шоу-бизнес

"Классическая история": названы причины оглушительного провала Бузовой

Артистке досталось

Шоу-бизнес

Вдова утопила могилу Галкина в важную дату

Женщина пришла помянуть артиста на кладбище
Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" рассказала о конкуренции на шоу и поведении Сюткина

Тайны вокального суперпроекта

Гороскоп

Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+