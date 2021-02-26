Задумавшему снимать "Берегись автомобиля" Рязанову пришлось "соблазнять" Смоктуновского на даче

В 1966 году журнал "Советский экран" признал Иннокентия Смоктуновского лучшим актером. Чуть ранее свет увидела комедия "Берегись автомобиля!", в которой артист сыграл Юрия Деточкина.

Персонажа Смоктуновского – страхового агента, крадущего машины, приобретенные на нетрудовые доходы, создали драматург Эмиль Брагинский и режиссер Эльдар Рязанов. Сценарий фильма "Берегись автомобиля" был основан на популярной в то время байке о водителе, который отправлял деньги от похищенных транспортных средств детским домам. Писатель и кинематографист пытались отыскать этого современного Робина Гуда, но запросы в суды, правоохранительные органы и юридические конторы ничего не дали.

В Госкино историю об угонщике машин раскритиковали. Режиссеру Рязанову с трудом удалось добиться разрешения на съемки. В роли Юрия Деточкина создатели картины хотели видеть Юрия Никулина. Актер согласился перевоплотиться в угонщика и даже получил водительские права, однако незадолго до старта работы его отправили в длительные гастроли. Тщетно Эльдар Александрович обивал пороги чиновников. Настаивая, режиссер вызывал сильное раздражение у людей в кабинетах. В итоге Комитет по кинематографии заморозил картину.

Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов не собирались сдаваться, они пошли на хитрость. Режиссер и драматург преобразовали сценарий "Берегись автомобиля" в повесть. В 1964 году она вышла на страницах издания "Молодая гвардия". Спустя время Брагинский и Рязанов предложили киностудии "Мосфильм" экранизацию. Так как материал уже был опробован на публике, эта уловка сработала.

На роль Юрия Деточкина Эльдар Рязанов пробовал Олега Ефремова и Леонида Куравлева, однако не посчитал их идеальными кандидатами. Режиссер решил вновь попытать счастье с Иннокентием Смоктуновским, который ранее давал согласие на съемки, однако внезапно передумал.

По словам Эльдара Александровича, он был вынужден "соблазнять" актера, обещая золотые горы. Кинематографисту пришлось проделать долгий путь, чтобы лично пообщаться со Смоктуновским. Рязанов приехал в жуткую непогоду на дачу артиста в Ленинградской области. Иннокентию Михайловичу такое внимание режиссера польстило, и он ответил согласием. Опасаясь, что артист вновь передумает, кинематографист заставил Смоктуновского написать расписку, которая, к слову, сохранилась в архиве до наших дней.

Большинство трюков в фильме "Берегись автомобиля" выполнял каскадер Александр Микулин. На площадке он вытворял невероятные вещи, ни разу не повредив машину. Микулин даже царапины не оставил на доверенной ему "Волге". В своей книге "Неподведенные итоги" Эльдар Рязанов вспомнил, как в каждом втором дубле он садился в авто к каскадеру и испытывал все фокусы на себе. Так Микулин тестировал режиссера на прочность.

Ради Эльдара Рязанова актриса Ольга Аросева, сыгравшая в фильме "Берегись автомобиля" избранницу центрального персонажа, получила диплом водителя троллейбуса. На съемках актриса сама управляла транспортным средством в плотном дорожном потоке.

Добавим, что фразу "Здравствуй, Люба, я вернулся" Иннокентий Смоктуновский говорил на самом деле Эльдару Рязанову, который сменял Ольгу Аросеву в водительском кресле. Актер отыгрывал этот эпизод дубль за дублем, но у него ничего не получалось. В итоге у исполнителя роли Деточкина сдали нервы. Он заявил, что ничего не сможет сыграть пока перед ним "физиономия" режиссера.

Интересные факты о фильме "Берегись автомобиля"