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Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм "Печки-лавочки"

Сплетни о богатстве, гневные письма и цензура: как Шукшин выстрадал фильм "Печки-лавочки"

Кадр из фильма "Печки-лавочки"
Василий Шукшин считал лирическую комедию "Печки-лавочки" одной из лучших своих работ. Режиссер, можно сказать, выстрадал этот фильм.
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Шукшин очень хотел снять ленту на основе собственной книги "Я пришел дать вам волю". Детище Василия Макаровича рассказывало о крестьянском восстании и Степане Разине. К большому сожалению для режиссера, ему запретили экранизировать роман. Шукшину предложили снять что-нибудь на современную тему.

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Кинематографист сконцентрировался на сценарии "Печки-лавочки", который за пять лет до этого сам отдал киностудии имени М. Горького. Василий Шукшин полагал, что фильм о сельских жителях, впервые поехавших к морю, поможет ему добиться разрешения на экранизацию истории Степана Разина. В сентябре 1974 года режиссер все же поручил решение о запуске фильма на основе романа "Я пришел дать вам волю". Воплотить замысел в жизнь кинематографист не успел – Василий Макарович умер от сердечного приступа в октябре 1974-го.

Центральную роль в "Печках-лавочках" режиссер собирался отдать Леониду Куравлеву. Шукшин уже работал с актером над фильмами "Живет такой парень", "Ваш сын и брат" и этим сотрудничеством остался доволен. Куравлев, в свою очередь, сниматься в комедии не хотел. На пробы Леонид пришел только из уважения к кинематографисту. "Он уже звезда, выпорхнул Леня…" – сетовал тогда Василий Макарович.

Кадр из фильма "Печки-лавочки"

Сниматься сам Василий Шукшин не хотел, он пробовал других артистов, но ни с одним не срослось. Время шло, а исполнителя главной роли все еще не было. Режиссер в итоге решился на появление в кадре. Василий Макарович не скрывал, что актерство опостылело ему, с радостью он был готов перевоплотиться только в одного персонажа – Степана Разина.

Роль жены главного героя Ивана Расторгуева, Нюры, режиссер хотел предложить Нонне Мордюковой. Немного поразмыслив, Шукшин пришел к выводу, что звезда фильма "Молодая гвардия" перетянет все внимание на себя. К работе кинематографист подключил супругу Лидию Федосееву-Шукшину.

Отметим, что дочери Василия Макаровича и Лидии Николаевны, Маша и Оля, также снялись в "Печках-лавочках". Девочки сыграли отпрысков центральных персонажей.

Кадр из фильма "Печки-лавочки"

Картину снимали в Алтайском крае в деревне Шульгин Лог, которая находилась рядом с малой родиной Шукшина – села Сростки. Руководство киностудии не хотело отпускать съемочный коллектив далеко от столицы, однако режиссер проявил настойчивость.

Своим появлением в Алтайском крае Шукшин наделал шума. Жители начали распускать слухи о кинематографисте. Говорили, что Василий Макарович неописуемо богат. В итоге на площадку картины прибыли с проверкой из райкома партии. Узнав детали сценария, чиновник возмутился, мол, работник колхоза не может в разгар сезона поехать на курорт. На еще не снятый фильм обрушился шквал критики. В местной прессе появились разгромные материалы, картину требовали закрыть, гневные письма из Алтая дошли до Госкино.

Кадр из фильма "Печки-лавочки"

С проблемами Василий Шукшин столкнулся и в Москве. Худсовет подверг картину "Печки-лавочки" цензуре. Две трети ленты требовали убрать. Режиссер бился за каждый кадр, в итоге фильм согласовывали почти год. Пришлось переснять начальные титры, изменить финал, убрать одного из персонажей и намеки на алкоголизм в деревне, исключить некоторые выражения героев.

Картина "Печки-лавочки" увидела свет в 1972 году. Ленте дали низкую прокатную категорию, поэтому картину пускали не во всех кинотеатрах. Зрителям детище Василия Шукшина понравилось, работой остался доволен и сам режиссер. Кинематографист не скрывал, что некоторые сцены в фильме – показатель его мастерства. Через 30 лет после выхода "Печек-лавочек" недалеко от села Сростки Шукшину поставили памятник. Основой для монумента стал кадр из финальной сцены картины.

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Автор: 25 февраля 2021, 23:59

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