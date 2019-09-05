Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве

Название сцены "малая" в Художественном театре предполагает камерный формат спектаклей и особый задушевный разговор. Тут нет формальной границы между помостом и публикой. А молодой режиссер Айдар Заббаров, задумав спектакли по повести Федора Достоевского "Белые ночи", и вовсе вывел актеров на авансцену. Они играют на расстоянии вытянутой руки от зрителей, превращая рассказ о несчастной любви в исповедь. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.



"Белые ночи" инсценируются не так часто. Из московских постановок вспоминается лишь спектакль Николая Дручека в Мастерской Петра Фоменко 2003-го года и работа Марины Брусникиной 2007-го года в Школе-студии МХАТ.



Сегодня выросло новое поколение режиссеров, среди которых и Айдар Заббаров, который в 2018 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он учился на курсе у Сергея Женовача, так что логично появление Айдара в МХТ, которым Женовач руководит второй сезон.

Заббаров заметно сократил повесть Достоевского, убрав многие философские размышления и сконцентрировавшись на взаимоотношениях героев, на их любовном треугольнике. Многие реплики и сцены он дописал. Хотя сделал это деликатно, чем добавил рассказу новых красок. Хотя их в прямом смысле слова на сцене не так много.

Художник Булат Ибрагимов придумал черную набережную и разводной мост. Есть туман, есть дождь. Собственно, этого минимализма вполне хватает, чтобы обозначить Петербург как место действия и показать эмоции, чувства, настроение.

В спектакле заняты несколько поколений актеров. Младший – Дмитрий Сумин, который играет Постояльца, – был принят в стажерскую группу театра только год назад. Нина Гуляева, приглашенная на роль Бабушки, на сцене с 1954 года. И, конечно, представляя старую академическую МХАТовскую школу, бесподобна в каждом мгновении. "Ах, какие у меня были партнеры!.. На сцене! Но никого не осталось. Все умерли!" – говорит она, и в этой фразе концентрируются грусть, юмор, вся суть актерской профессии и характера ее героини.

Вообще, ансамбль подобран с большим вкусом и знанием материала. Кажется, что герои Достоевского были именно такие – трогательные как Настенька в исполнении Надежды Жарычевой с глазами на мокром месте, роковые, как Постоялец Дмитрия Сумина. На лице Мечтателя (Евгений Перевалов) отражается вся суть одинокого, робкого, застенчивого, романтичного маленького человека с его неудовлетворенностью окружающей жизнью и стремлением уйти в идеальный мир и желанием любить.

Марии Соковой досталось сразу две роли – неуклюжей Матрены и глухой Феклы. Оба персонажа у Достоевского эпизодические, но у Соковой они настолько фактурные и колоритные, что порой затмевают главных героев. Чего только стоит сцена обучения французскому языку!..

"Белыми ночами" Художественный театр открыл 122-й творческий сезон. В ближайших планах – выпуск Сергеем Женовачом спектакля "В окопах Сталинграда" по повести Виктора Некрасова и "Чайки" литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. На малой сцене в конце осени Уланбек Баялиев поставит спектакль "Сахарный немец" по сатирическому роману Сергея Клычкова.