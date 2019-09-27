"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей

Кино Театр Премьеры недели

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Пятница 27 сентября
Лента новостей
14:11
Сексуальная Подольская возбудила россиян своими прелестями
14:02
Фриске вынуждена оставить зарубежный бизнес и вернуться к родителям
13:41
Соратников Зеленского втянули в гей-скандал
12:42
"Придаток Путина": Лукашенко оскорбили в прямом эфире
12:34
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
12:31
"Спасибо за любовь": Гузеева спровоцировала слухи о романе со знаменитым артистом
12:30
Виктория Боня лишилась обоняния из-за беременности
12:27
Бузова выпросила бриллианты у несовершеннолетнего
12:22
Грузовик-ассенизатор насмерть сбил ребенка под Москвой
12:18
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
12:05
Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг
11:49
Гороскоп на неделю
11:41
"Метания надо прекратить": на Украине призвали отказаться от истории
11:33
"Несколько часов плачу": у Тодоренко случилась истерика из-за сына
11:25
Появились шокирующие больничные фото и видео умирающей от рака Заворотнюк
11:15
Страдающий от смертельной зависимости Шнуров сорвался на мат
11:12
Асмус нежно прижалась к Михалкову после слухов о разводе
11:02
Подхалиму Лукашенко прилюдно влепили смачную пощечину
10:47
Хлебнул достаточно: Михаил Шац едва не задохнулся под водой (видео)
10:43
"Сердцеед": особенного сына Бледанс сняли с подружкой
10:40
Выявлена опасность чайных пакетиков
10:34
Порошенко бросился в ноги Меркель и Макрону
10:30
12 человек на борту: на Волге загорелось судно
09:49
Уже есть: Лукашенко сделал заявление о преемнике
09:44
Жесткое задержание "главного вора России" попало на видео
09:42
"В церковь просто плюнули": грешницу Собчак растерзали за венчание с Богомоловым
09:34
Лорак закидали камнями накануне дня рождения
09:25
Хамоватый Зеленский серьезно подставил Украину
09:18
Навке смачно врезали после скандала с уходом мужа Заворотнюк
09:13
В Москве наградили успешных женщин
09:01
"Ужас": растолстевшая Меган Маркл вызвала шок
08:46
Самая опасная зона: появились кадры из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
08:19
"Сложно об этом говорить": страшная правда о Лазареве шокировала Кудрявцеву
08:12
Две россиянки устроили драку на вылетевшем из Москвы лайнере
08:07
"Пошли вы в ****": Аверин взорвался после дебоша на рейсе "Аэрофлота"
08:04
Рассекречен тайный телефон Путина
06:08
Маркл с другими мужчинами: опубликованы компрометирующие фото
04:21
"Она предвидела": всплыли жуткие подробности гибели принцессы Дианы
02:25
Звезда шоу "Дом-2" пережила клиническую смерть
00:03
"Стремно, старит": Терешина явилась в новом амплуа
23:11
"Ее хотят": Анастасию Волочкову приравняли к Софи Лорен
23:10
В общежитии в Чертаново открыли стрельбу
22:48
"Накалена до предела!": вскрылась вся правда о дочери Заворотнюк
22:30
Готовит оккупацию: Тимошенко разоблачила прохиндея Зеленского
21:54
В Сети появилось постельное видео Тодоренко и Топалова
21:51
"Что скажут родственники?": Стоцкая впервые высказалась о сходстве ее детей с Киркоровым
21:51
"Ради Брухуновой": престарелый Петросян полез на тренажеры
21:32
"Открыл вписошную": мужа Гагариной разнесли за новый бизнес
21:28
"Пришла к ней домой и за руку его забрала": Рапунцель о разводе бойфренда с женой
21:26
Кремль оценил идею о белорусских миротворцах на Донбассе
21:14
Наталья Ветлицкая пленила стройностью и красотой
21:00
Россиянам запретили курить на балконах
20:28
"Я же не буду жить и прятаться": Дапкунайте поведала о личной жизни
20:23
США придумали новые санкции против России
20:20
"Красивая женщина": Макарская застукала супруга с другой
20:18
"Опухоль неоперабельная": звезда КВН столкнулась с раком
19:35
Тюменская няня созналась в убийстве младенца
19:15
Жуткое видео: Децл предчувствовал свою смерть
18:54
От голода съела ежа: неравнодушные ленинградцы спасают изувеченную собаку (видео)
18:35
"Свезло так свезло": с рыжим "Иванушкой" заметили молодую спутницу
18:30
В Подмосковье ребенка с редким заболеванием вылечили ботоксом
18:09
Синоптики назвали "рабочие" погодные приметы
18:06
Отчаявшийся Зеленский бросился в ноги Лукашенко
17:58
"Замечательная актриса": Климова в коротком халатике взбудоражила общественность
17:35
Борисов рассказал Корчевникову о расставании с гражданской женой
17:34
Эксперт предрек "ЕР" дальнейшее политическое лидерство
17:16
Турчак предложил дать льготы российским производителям электроники
16:53
Дапкунайте взъелась на назойливую журналистку
16:44
"Время работает не на нас": появилась информация о смерти Заворотнюк
16:40
Вдова Караченцова обратилась к Пугачевой с просьбой о помощи
16:30
Скандал с Трампом грозит Зеленскому отставкой
16:28
"Кто обидел Лизочку?": фото грустной дочки Галкина растрогало народ
16:04
"Мне было очень стыдно": Деми Мур обвинила экс-супруга в издевательстве
16:02
"Хватай его за шею!": озабоченный Панин напал на русских
16:00
"Представляете, каково ему было": сын Фриске и Шепелева дозвонился в прямой эфир радиостанции
15:49
Госдума усилила безопасность детского отдыха
15:40
Плющенко подверг жизнь юного сынишки смертельной опасности
15:20
Муж-итальянец назвал неуравновешенную Казанову истеричкой
14:45
Россиянам запретят курить и жарить шашлыки на балконах
14:42
Буланова заикнулась о скором замужестве
14:39
Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США
14:37
Звезда Playboy согласилась возглавить ростовскую пресс-службу
14:24
Дети из разных стран приняли участие в молодежном этнокультурном лагере "Диалог культур"
14:17
"Лечить человека надо": Билана призывают сдать анализы на наркотики
14:08
"Мы с Сашей такими не были": Стриженова о жизни старшей дочери и ее мужа
14:06
В Удмуртии женщина подожгла медпункт и похитила спирт
13:59
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
13:58
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
13:42
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:37
Бывшая жена продала дом Александра Серова
13:28
Почерневшая Цымбалюк-Романовская вызвала у россиян бурю эмоций
13:15
"Мы все отнимем": в Киеве размечтались об ограблении крымчан
13:10
Экс-президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни
12:59
Парламенты России и Китая будут вместе бороться с вмешательством извне
12:50
"Душа просится в пляс": Чеховой наконец-то предложили достойную работу
12:50
Ковальчук попала в серьезное ДТП
12:39
В Карелии пенсионер утонул во время рыбалки
12:25
"Их это раздражает": дочь и муж категорически отказались смотреть передачи Ханги
12:24
Будет присутствовать на родах: всплыли неожиданные детали от беременной невесты Тимати
12:07
Россияне отказались верить кочующей из страны в страну Боне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рожденных в перестройку поразила смертельно опасная болезнь
Окровавленный мужчина без одежды сбежал из московской больницы
Петросян остался с носом из-за развода со Степаненко
Дайте насмотреться на кровиночку: годовалую дочку привезли в палату к умирающей Заворотнюк
Оперный певец объявил об уходе после обвинений в домогательствах
Тимати сбежал с дочерью от беременной невесты
Культура

"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей

Фото: pixabay.com
"Мама – первое слово, // Главное слово в каждой судьбе. // Мама жизнь подарила, //  Мир подарила мне и тебе", – пели герои фильма "Мама". Но жизнь, увы далека от сказки, поэтому и отношения с самым близким на земле человеком безоблачно и идеально складываются не всегда. Вернее, чаще всего не складываются. Про это, собственно, про современный конфликт отцов (читай "матерей") и детей поставила интерактивный спектакль-выставку Вика Привалова.  Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.
прочитано 892 раза

Подобное в 2014 году было в театре на Таганке, где к юбилею придумали спектакль "Радио Таганка".  Зрителю на входе давали наушники с пультом и инструкцию, согласно которой гости гуляли по зданию и слушали аудиореконструкции событий, произошедших на Таганке незадолго до вынужденной эмиграции Юрия Любимова. 

"Мам, привет" по форме нечто среднее между перформансом, инсталляцией и документальной драмой. Здесь нет актеров. Есть только голоса реальных людей, предметы, связанные с той или иной историей, запахи, вкусы. И эмоции, которые переполняют. Порой сжимаешь покрепче губы, чтобы не разреветься!

В одних рассказах чужих людей узнаешь себя. Про другие думаешь: "Какое счастье, что у меня было иначе!" Это истории взаимоотношений с мамой, для которой ты не был желанным ребенком, мамой, которая тебя била за плохую учебу, мамой, которая умирала от рака, мамой, из сумочки которой ты вытащил деньги, мамой, которая поняла, что ты гей...

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Про все это ты узнаешь, заперевшись в платяном шкафу, лежа на мате, поедая "сникерс", рисуя красками или фломастерами, надевая клоунский нос. Для каждого этот спектакль превращается в некий личный опыт, личное переживание, личную драму.

Рассказы в наушниках дополняют короткие тексты на стене – так создается эффект полного погружения в тему. Вот лишь один, но самый пронзительный из них: "Однажды она прямо по-серьезке сказала: "Ты такой плохой ребенок, сейчас в детский дом тебя сдам", – и начала телефонный номер набирать. Я просто взахлеб рыдала, на коленях стояла, орала перед ней: "Мама, не сдавай меня в детский дом, пожалуйста!" А она имитировала разговор: "Да, да, ребенок нехороший, забирайте". Это потом я поняла, что она имитировала. Когда выросла".

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

После подобных анонимных исповедей хочется взять ручку, чтобы тоже написать: "А вот у меня..." Или переосмыслить какие-то события из своего детства.

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Герои этого спектакля родились на излете эпох, отсюда и материальное наполнение спектакля – духи, шоколадки, пластыри с Микки Маусом, фломастерами. Все можно (даже нужно!) открывать, пробовать. Вспоминать!

В трех первых залах проекта ты всецело поглощен историями не самых счастливых отношений с родителями. А в последнем словно даешь себе слово не повторить их ошибок, иначе относиться к собственным детям. Тут на стенах тексты уже о другом. "Я постараюсь не оберегать своих детей так сильно, как оберегали меня, потому что в один момент ты становишься взрослым и просто обалдеваешь от того, как мир тебя хлещет по щекам", "Я бы не курил при своих детях. Я бы не переходил дорогу на красный. Я бы не делал х***"

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

После спектакля хочется позвонить маме. Забыть обиды. Признаться в любви. Несмотря ни на что.

P.S. До 29 сентября спектакль можно увидеть в HOMe (независимое арт-пространство в историческом московском особняке по адресу пер. Чернышевского 4, с. 1), а с 4 по 9 октября – на "Флаконе".

Автор: 27 сентября 2019, 12:43

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Отмороженный
Ответить
классный спектакль
1

Популярные темы форума

Политика

Лавров пообещал сюрприз после подлой выходки США
Опозоренного Джонсона поймали на нарушении закона
Русофоба Зеленского разнесли за клоунаду в ООН
Крым – Украина: Лукашенко сделал громкое заявление

Шоу-бизнес

Фриске вынуждена оставить зарубежный бизнес и вернуться к родителям
"Божественная": Киркоров нежно поздравил Лорак
"Снимите это немедленно!": Галкина пропесочили в хвост и гриву
Оплевал весь народ: униженные киргизы требуют извинений от нахала Малахова

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
Съемки всенародно любимого сериала внезапно остановили
Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей
Съемки всенародно любимого сериала внезапно остановили
Hi-tech

Рассекречен тайный телефон Путина

Как российский лидер ведет переговоры по спецсвязи
Шоу-бизнес

"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе

Певица уже давно отделилась
Шоу-бизнес

"У кого-нибудь есть телефон Богомолова?": Галкин высмеял Собчак

Юморист не удержался от колкостей в адрес журналистки
Политика

Уже есть: Лукашенко сделал заявление о преемнике

Президент Белоруссии признался, что не намерен занимать этот пост до смерти

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера
Кокорину вынесли жестокий приговор
Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

Регионы

"Как после бомбежки": Крымский мост в ямах шокировал народ
Полицейских из Анапы жестоко наказали за секс с несовершеннолетней волейболисткой
Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео
Умер Михаил Горбачев
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru