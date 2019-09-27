"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей

"Мама – первое слово, // Главное слово в каждой судьбе. // Мама жизнь подарила, // Мир подарила мне и тебе", – пели герои фильма "Мама". Но жизнь, увы далека от сказки, поэтому и отношения с самым близким на земле человеком безоблачно и идеально складываются не всегда. Вернее, чаще всего не складываются. Про это, собственно, про современный конфликт отцов (читай "матерей") и детей поставила интерактивный спектакль-выставку Вика Привалова. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.



Подобное в 2014 году было в театре на Таганке, где к юбилею придумали спектакль "Радио Таганка". Зрителю на входе давали наушники с пультом и инструкцию, согласно которой гости гуляли по зданию и слушали аудиореконструкции событий, произошедших на Таганке незадолго до вынужденной эмиграции Юрия Любимова.

"Мам, привет" по форме нечто среднее между перформансом, инсталляцией и документальной драмой. Здесь нет актеров. Есть только голоса реальных людей, предметы, связанные с той или иной историей, запахи, вкусы. И эмоции, которые переполняют. Порой сжимаешь покрепче губы, чтобы не разреветься!

В одних рассказах чужих людей узнаешь себя. Про другие думаешь: "Какое счастье, что у меня было иначе!" Это истории взаимоотношений с мамой, для которой ты не был желанным ребенком, мамой, которая тебя била за плохую учебу, мамой, которая умирала от рака, мамой, из сумочки которой ты вытащил деньги, мамой, которая поняла, что ты гей...

Про все это ты узнаешь, заперевшись в платяном шкафу, лежа на мате, поедая "сникерс", рисуя красками или фломастерами, надевая клоунский нос. Для каждого этот спектакль превращается в некий личный опыт, личное переживание, личную драму.

Рассказы в наушниках дополняют короткие тексты на стене – так создается эффект полного погружения в тему. Вот лишь один, но самый пронзительный из них: "Однажды она прямо по-серьезке сказала: "Ты такой плохой ребенок, сейчас в детский дом тебя сдам", – и начала телефонный номер набирать. Я просто взахлеб рыдала, на коленях стояла, орала перед ней: "Мама, не сдавай меня в детский дом, пожалуйста!" А она имитировала разговор: "Да, да, ребенок нехороший, забирайте". Это потом я поняла, что она имитировала. Когда выросла".

После подобных анонимных исповедей хочется взять ручку, чтобы тоже написать: "А вот у меня..." Или переосмыслить какие-то события из своего детства.

Герои этого спектакля родились на излете эпох, отсюда и материальное наполнение спектакля – духи, шоколадки, пластыри с Микки Маусом, фломастерами. Все можно (даже нужно!) открывать, пробовать. Вспоминать!

В трех первых залах проекта ты всецело поглощен историями не самых счастливых отношений с родителями. А в последнем словно даешь себе слово не повторить их ошибок, иначе относиться к собственным детям. Тут на стенах тексты уже о другом. "Я постараюсь не оберегать своих детей так сильно, как оберегали меня, потому что в один момент ты становишься взрослым и просто обалдеваешь от того, как мир тебя хлещет по щекам", "Я бы не курил при своих детях. Я бы не переходил дорогу на красный. Я бы не делал х***"

После спектакля хочется позвонить маме. Забыть обиды. Признаться в любви. Несмотря ни на что.

P.S. До 29 сентября спектакль можно увидеть в HOMe (независимое арт-пространство в историческом московском особняке по адресу пер. Чернышевского 4, с. 1), а с 4 по 9 октября – на "Флаконе".