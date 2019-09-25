Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей

В народе говорят: "Нет пророка в своем отечестве". Мы почему-то считаем, что за границей и мед слаще, и шоу лучше. На приезжающий каждый год с гастролями канадский Cirque du Soleil люди сметают билеты, хотя качество их постановок среднее. Если вы окажетесь на спектакле "Пари над бездной", который сейчас идет в Театре мюзикла, то поймете, что по техничности номеров мы побили всех конкурентов.

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