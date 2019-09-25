Артисты московского Театра мюзикла побили конкурентов из Цирка Дю Солей

Строго говоря, "Пари над бездной" больше напоминает полуторачасовой парад акробатических и гимнастических номеров высокого уровня сложности. Порой кажется, что подобного человеческий организм не может вынести. Зрители зажмуриваются – от происходящего захватывает дух.
Только представьте себе: один атлет стоит на руках на голове другого, а тот, в свою очередь, делает шпагат и возвращается в исходное положение! Гимнастка парит над сценой, держась за обруч ногой. Акробатка поднимается в гору по тонкой перекладине без страховки. Словом, восторженное "ах!" постоянно слышится в зале.
Этот спектакль в пограничном жанре "циркодрамы" выводит физическое направление в театре на принципиально другой уровень. Основное действие, вместе со всеми мыслимыми и немыслимыми акробатическими трюками, происходит в воздухе. Участвуют в постановке 14 спортсменов – гимнастов, акробатов, цирковых артистов. И всего одна-единственная певица – участница телеконкурса "Большая опера" на канале "Культура" Юлия Яшкулова. Но и ее режиссер заставил двигаться по тонким трубам над сценой, из которых построены декорации. Петь на высоте для человека, который ее боится, балансировать на грани и не ошибиться в ноте – это высший пилотаж.
Причудливая декорация спектакля построена из 1700 метров труб, 12-метрового батута, зеркала, площадью 96 квадратов. Здесь артисты при помощи пластики и виртуозного владения телом рассказывают девять удивительных историй, сплетенных в одну. Пробирает этот рассказ о поиске счастья до мурашек.
Здесь каждое движение символично – повороты, остановки, взлеты, падения, крутые виражи и опасные скольжения. Все как в жизни! Хореограф-постановщик, берлинский танцовщик и балетмейстер Александр Абдукаримов, продумал все до секунды, до мелочи.
Планируется, что после премьерных показов в Московском театре мюзикла (они продлятся до 29 сентября) спектакль "Пари над бездной" отправится в европейское турне.
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