Вот это неожиданность: какие фильмы больше всего любят в нашей стране

В современном мире вкусы в искусстве меняются довольно спешно, тем более в кинематографе. Вчера были популярны мелодрамы, сегодня ужастики, завтра исторические фильмы. Однако россияне демонстрируют удивительную стабильность в своих предпочтениях при выборе, что посмотреть в свободное время.

На последней строчке рейтинга разместились эротические фильмы. За них проголосовало всего 13% респондентов. Чуть выше разместились триллеры – 28%. Кажется, выражение "Make love, not war" начинает терять свою актуальность в нашей стране.

Как сообщает издание ToDay News Ufa, восьмую строчку с почетом занимают боевики – 38%, после них идут мелодрамы (48%) и драмы (60%). Больше же россияне нуждаются не в трогательных печальных историях или крышесносящих погонях, а в волшебной сказке, поэтому за различные мультипликационные фильмы проголосовали 63% опрошенных. Правда, детективы (64%) и приключения (66%) в нашей стране пользуются еще большей популярностью.

И, наконец, тройка лидеров! На третьей позиции с достоинством расположилось кино в историческом жанре – за него отдали голоса 77% респондентов. Хороший результат! Серебро уходит фильмам о войне, а золото неизменно забирает себе жанр комедии – целых 80% кинолюбителей из России отдают предпочтение именно ей.

В связи с этим, редакция Дни.ру предлагает вам ознакомиться с несколькими фильмами из рейтинга лучших комедий 21 века по версии журналаRolling Stone.

1. Победители шоу(2000 г)

Шоу собак – это не просто шоу. Для кого-то это бизнес, для кого-то – целая жизнь. Несколько семейных пар, каждая из которых имеет свои странности, вступают в борьбу за первенство среди своих любимцев.

2. В петле (2009 г.)

Быть ли новой войне на Ближнем Востоке? Военная и антивоенная фракции в высших эшелонах британской и американской политики пытаются повернуть события в свою пользу и от того, встретятся ли нужные люди в тиши кабинетов и переспит ли девушка-практикантка с правильным человеком зависит - полетят ли бомбы.

3. Девичник в Вегасе(2011 г.)

У Энни все пошло боком: личная жизнь, работа, семья. Осталась лучшая подруга Лилиан, которая скоро выходит замуж. Но и тут не обошлось без подставы: Лилиан обзавелась другой (!!) лучшей подругой!

4. Сводные братья (2008 г.)

39-летний домосед Бреннан и 40-летний лежебока Дейл неожиданно становятся братьями, их родители-одиночки скрепили свой союз узами брака. Избалованных "мальчиков" такой расклад не устраивает.

5. Идиократия (2005 г.)

Ставший подопытным в секретной программе Пентагона простой солдат со средним IQ выйдет из анабиоза через пятьсот лет и с ужасом поймет, что он самый умный среди отупевшего человечества.