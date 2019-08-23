Школьники дали оценку российскому шоу-бизнесу

Легендарный продюсер Лина Арифулина, три года назад запустившая национальную телевизионную Премию "Дай Пять!", рассказала о кумирах нынешнего подрастающего поколения, отношениях отцов и детей и об успехах, которых удалось достичь за три года существования этого уникального проекта для подростков.

Премия "Дай пять!" существует с 2017 года. Расскажите, как она меняется год от года?

В этом году наша премия состоится уже в третий раз. Это национальная телевизионная премия, решения которой принимают наши дети и подростки от 8 до 17 лет. Формат премии остается неизменным. Она на то и премия, чтобы из года в год стабильно показывать свое положение. У нас 16 постоянных номинаций, и каждый раз мы стабильно делаем одно и то же. Но в этом году у нас есть маленький момент: мы решили заменить номинацию "Звездная семья" на "Бабушка, дай пять!". Подростки сами нам подсказали эту интересную историю. Ведь бабушки сейчас совершенно другие: они любопытные, модные, увлекаются гаджетами, и поэтому мы решили эту семейную номинацию посвятить именно бабушкам. Мы хотим продолжить такую тенденцию и надеемся, что в следующем году у нас появится номинация "Дедушка, дай пять!".

С какими трудностями вы сталкиваетесь при организации очередной церемонии "Дай пять!"?

В силу своей профессии я вообще не понимаю, что такое затруднения и барьеры. Мне как генеральному продюсеру премии это непонятно. Я не понимаю, когда люди говорят "было трудно", "не получилось", "я старался". Это ведь наша работа. На все вопросы можно найти ответы и решить любую задачу в рамках проекта. Мы с особенными трудностями не сталкивались. Работа над премией идет в плановом режиме, и нам нравится то, чем мы занимаемся. "Дай пять!" – это наш любимый и приоритетный проект, который дает нам много полезной информации о трендах и вкусах современных школьников. Мы постоянно на связи с ними: наши кураторы выезжают с ребятами под эгидой "Дай пять!". Мы очень гордимся тем, что у нас реальное голосование, что крайне важно для любой премии. Благодаря этому мы понимаем пульс детей и их желания.

Будут ли какие-то специальные номера и сюрпризы на церемонии награждения "Дай пять!" в этом году?

У нас премия всегда была необычной. С самого начала мы отказались от конвертов. Все-таки объявление номинантов при вскрытии конвертов – это не подростковая тема. Поэтому мы придумали разные скетчи и интересные номера. В этом году темой премии стал "Искусственный интеллект". Мы делаем специальные приглашения для школьников. Каждый из них прямо в зале при помощи мобильных телефонов сможет увидеть дополненную реальность. Эта премия "Дай пять!" будет высокотехнологичной, модной, музыкальной и веселой.

Для чего вы создали премию "Дай пять!"? Какие цели преследовали? И смогли ли их достичь к настоящему моменту?

Цели очень занятные. Нами интересуется множество моих коллег, которые работают в различных общественных и социальных организациях. Всем очень любопытно, что выбирают дети. Например, многие организаторы фестивалей или других мероприятий хотят узнать, каких артистов слушает юная публика, чтобы сформировать свой лайнап. Мы сфокусировано держим руку на пульсе школьников и изучаем их пристрастия не только в музыке и шоу-бизнесе, но и в кино, спорте, телевидении и тд. Мы многое замечаем. Например, в этом году в номинации "Лучший мультфильм" у нас участвует девять номинантов, вместо 10. Все потому, что в этом году вышло в прокат мало мультипликационных картин.

Интересно узнать про коммуникацию с молодой аудиторией, есть ли у мэтров-продюсеров консультанты-тинейджеры?

Конкретно консультантов с именем и фамилией у нас нет. Мы общаемся с большой аудиторией: российским движением школьников, со многими школьными организациями и форумами. Однако мы по возможности стараемся работать отдельно с каждым из школьников. Налаженный живой диалог с юной публикой – это предмет нашей гордости.

Вы как генеральный продюсер премии можете раскрыть секрет – что нужно, чтобы стать кумиром современных тинейджеров?

Это сложный вопрос. Сегодня кумиры очень странные и разные. Я помню, когда мы делали первую премию, и Скриптонит лидировал на музыкальном поприще, сразу посыпались вопросы от взрослых: "Как же так?!", "Почему дети такое слушают?". Тем не менее школьники именно такое и слушают. В данном случае мы лишь констатируем то, что говорят дети, и выносим это на всеобщее обозрение, чтобы все видели и понимали, что любят подростки. Например, в первый год премии в номинации "Хочу быть как…" дети выбрали Павла Прилучного, показав тем самым, на кого они хотят быть похожими. А в прошлом году, что для меня стало приятным моментом, дети в этой номинации выбрали самих себя. Они не захотели быть похожими на кого бы то ни было. В этом наверно и наша заслуга. Дети выбирают в качестве ролевых моделей маму и папу или самих себя. Мне кажется, это очень важно и ценно.

Удивляются ли члены уважаемого жюри каким-то новым фамилиям в списках кумиров молодежи?

Конечно, удивляются, а иногда даже расстраиваются. К примеру, в этом году у нас много молодых музыкальных артистов: группа RASA, "Хлеб" и так далее. Относительно ведущих дети выбирают одних и тех же персон: Ваня Ургант, Дмитрий Нагиев, Максим Галкин и так далее. Но бывают и такие момент, когда один и тот же человек номинирован в нескольких позициях, как Ольга Бузова, например. Это свидетельствует о том, что мы хорошо справляемся с нашей задачей – с констатацией детского выбора. Мы никоим образом сами не участвуем в голосовании и не оказываем никакого влияния на результаты, мы лишь транслируем в общество выбор подрастающего поколения и их тренды.

Учитывая этот факт, нас многое удивляет в решениях детей. Например, мы не ожидали, что им так понравится фильм "Движение вверх". Было приятно, что детей интересуют не только комедии и блокбастеры, но и спортивно-патриотические картины. Еще приятным удивлением для нас стала победа на первой премии в номинации "Любимый спортсмен" шахматиста Сергея Карякина. Никто не ожидал, что дети так хорошо ознакомлены с миром шахмат. Это стало для нас ярким открытием.

Вопрос отцов и детей никто не отменял. Не всегда кумиры молодежи вызывают восторг у родителей – как быть в такой ситуации взрослым? Запрещать или приобщаться?

Мы делали форум "Дай пять!", где присутствовали дети с родителями. Они сидели в разных комнатах. В анкете на вопрос: "Как вы думаете, какие любимые песни и исполнители у ваших детей?" дали правильный ответ лишь треть, а все остальные промахнулись. Когда я спросила у одной из мам, написавших, что ее ребенок слушает Филиппа Киркорова, уверенна ли она в этом, та ответила утвердительно. А после мы поставили ей Скриптонита, которого любит ее чадо. Мама была в шоке.

Важно, чтобы родители заглядывали хоть иногда в плеер ребенка, пытались понять творчество новых артистов, которых так любят подростки. Я очень рекомендую всем папам и мамам интересоваться музыкальным вкусами и другими увлечениями своего ребенка и разделять их. Запреты – это ошибочная практика, которая ни к чему хорошему в данном случае не приведет.

А если вы хотите познакомить ребенка с другими музыкальными направлениями, близкими вам, то не навязывайте, а предлагайте. Например, одна моя приятельница, пригласила своего сына, увлеченного брутальным и не всегда цензурным рэпом, на джазовый концерт. Ему очень понравилось.

Мы ведь когда-то тоже были первыми слушателями каких-то направлений, которые не нравились нашим родителям. Это было всегда и будет всегда. Просто нужно иметь желание лучше знать своего ребенка и понимать его, а для этого необходимо знать и о его увлечениях. Может вы не захотите сами слушать такую музыку, но в курсе все равно надо быть.

Как бы вы оценили уровень культурного развития подрастающего поколения после проведения нескольких церемоний "Дай пять!"?

В целом об этом говорить сложно. Все зависит от региона, от того, где и как воспитывались ребята. Я оценить культурный уровень детей не смогу и не имею права. Я могу сказать одно, у подрастающего поколения сегодня почти на все есть собственная точка зрения, которую они могут доходчиво аргументировать. Они более агрессивны с точки зрения принятия информации и широты интересов.

Мне нравится, что они очень быстро, четко и аргументировано принимают решения. Уверенность в своем мнении при принятии решений – это одна из самых важных вещей в жизни, особенно для подростков.

Какое открытие вы сделали для себя среди знаменитостей "новой волны"? Какие из современных артистов стали вашими фаворитами?

Я с удовольствием слушаю любую музыку. Мне нравятся группы "Хлеб" и RASA, которые будут выступать в этом году на премии, Леша Свик, Звонкий – всех этих молодых артистов я с удовольствием слушаю. Если на каких-то больших концертах у меня есть возможность пригласить этих музыкантов, я всегда их зову.

С другой стороны, в сегодняшней музыкальной индустрии я вижу голосовое однообразие и повторяемость друг друга, но это все временное и скоро подобный своеобразный плагиат пойдет на убыль.

Мы делаем проект "Дай пять! Танцуй!" – большую вечеринку для школьников Москвы. И там каждый раз лайнап состоит из очень и очень молодых артистов, которых мы поддерживаем. И юная публика это поддерживает и выражает свое согласие с нашим выбором. На наших проектах невозможно вообразить себе выступление "больших" артистов.

Есть ли у вас фавориты среди финалистов премии "Дай пять! 2019"?

Нет. Я всегда и во всех проектах стремлюсь не включаться в процесс с точки зрения фаворитности. Мне все интересны, и я всех поддерживаю в одинаковой степени. Моя задача в рамках моих проектов – это реальность. Самая главная особенность премии "Дай пять!" – это отображение и констатация реальности.