Лазарев стал прототипом для американской комедии

Российский певец стал прототипом для персонажа комедии от Netflix. Сергея Лазарева сыграет британский актер Дэн Стивенс.

Англичанин известен по сериалам "Аббатство Даунтон" и "Легион", а также ролью монстра в фильме "Красавица и чудовище". Стивенс снимется в комедии "Евровидение", которую готовит американский канал.

Известно, что 36-летний артист сыграет российского участника международного песенного конкурса Александра Лемтова, сообщает Deadline. Примечательно, что ряд изданий написали о том, что эта роль списана с Сергея Лазарева. Из всех певцов, представлявших Россию на "Евровидении", Стивенс больше всего походит по типажу на экс-участника группы Smash. Кроме того, они ровесники.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на "Евровидении". Это было в 2016 году в Стокгольме и в 2019-ом в Тель-Авиве. Оба раза исполнитель занял третье место.

В жизни Сергея Лазарева присутствует не только творчество. Артист без ума от своего сына Никиты. Певец редко показывает поклонникам наследника, но иногда все же делает исключения.

Как писали "Дни.ру", 2 августа он выступил в ресторане Shore House. Мероприятие посетили не только поклонники и коллеги музыканта, но и сын Никита. "…Как всегда, потрясающая атмосфера, много зрителей, друзья и, конечно, моя семья! В этот раз моим главным зрителем был мой сынуля!", – поделился Сергей Лазарев в Instagram.