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Джинджер Гонзага Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Дженнифер Дандас Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com

Актриса с декольте до пупа явилась на премьеру комедии

Фото: www.globallookpress.com
В Лос-Анджелесе 15 августа состоялась премьера нового фильма "Бриттани бежит марафон". Его режиссером стал Пол Даунс Колайццо.  
прочитано 615 раз

Главная роль досталась Джиллиан Белл. Для мероприятия она выбрала длинное платье цвета шампани в пол с длинными рукавами. Кроме того, оно было усыпано пайетками и вышивкой.

Американская актриса кино и телевиденья Джинджер Гонзага явилась в весьма экстравагантном наряде. Она предпочла для выхода в свет черный мини-комбинезон с глубоким декольте. При этом звезда предпочла не надевать бюстгальтер.

Дженнифер Дандас, в свою очередь, пришла в платье винтажного стиля с ручной вышивкой. На рукавах и шее у него баска. Образ выполнен в черном и белом цветах.

Фото: www.globallookpress.com

Сюжет фильма не слишком закручен. Скорее, это легкая комедия, чтобы расслабиться после тяжелой недели пятничным вечером.

Дженнифер Дандас

Главная героиня – Бриттани Форглер из Нью-Йорка. Ей 27 лет. По ночам она гуляет в ночных клубах, а утром с трудом доползает до работы.

Фото: www.globallookpress.com

Очередное медицинское обследование показывает значительное ухудшение ее здоровья. После этого девушка решает заняться бегом. Она не без труда пробегает первую сотню метров. Затем еще одну. После первой мили американка решает начать готовиться к марафону. 

Автор: 17 августа 2019, 04:33

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