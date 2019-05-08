"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Поэт Юрий Энтин сражен новостью о смерти композитора Евгения Крылатова. Энтин в беседе с "Говорит Москва" признался, что для него это сообщение стало "абсолютной неожиданностью".
"Эта новость была для меня абсолютно неожиданной. Я потрясен, поражен и убит. Я вернулся из отпуска, а до этого мы так весело с ним говорили, озорно. Я приехал вчера и сегодня собирался позвонить ему", – рассказал Энтин.
Поэт добавил, что для него автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко" был первым композитором, с которым получилась известная песня – "Вот оно какое, наше лето". "Это 1968 год. А дальше мы стали сочинять очень много песен. Написали более 80 совместных композиций", – вспоминает Энтин.
Как ранее стало известно, композитор Евгений Крылатов скончался в одной столичных больниц от двусторонней пневмонии. Об этом пишет "Царьград". Автору музыки к более чем 160 фильмам и мультфильмам было 85 лет. О дате похорон и церемонии прощания дочь композитора пообещала сообщить позднее, уточняет "Вечерняя Москва".
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