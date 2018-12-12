Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей

На днях стало известно о срочной госпитализации Льва Лещенко. Артиста увезли в больницу прямо с концерта. К счастью, сейчас его здоровью ничего не угрожает, артиста благополучно выписали. Однако на вечере памяти Владимира Шаинского Лещенко сопровождали врачи.

10 декабря в Кремлевском дворце состоялся концерт памяти известного композитора Владимира Шаинского "Шаинский Forever". Мероприятие прошло при поддержке Минкультуры и Культурного Фонда Льва Лещенко. Отметим, что на концерте выступил и сам Лев Лещенко. Артист приехал в Кремлевский дворец буквально из больницы.

Лещенко сопровождали медики. Об этом рассказал писатель Юрий Энтин. "Я по-настоящему восхищен подвигом Льва Лещенко. Считаю, что это действительно сильный поступок – принять участие в концерте буквально через день после срочной госпитализации. Приехал он в сопровождении двух врачей прямо из больницы, из-под капельницы, и сам вел первое отделение. Это было очень трогательно!" – цитирует Юрия Энтина Starhit.

Писатель смог и переговорить с Львом Лещенко с глазу на глаз. Он сказал исполнителю: "Нельзя же так пугать! Я был потрясен, когда сообщили, что ты оказался в больнице". Лещенко заверил Энтина, что чувствует себя хорошо, и волноваться не о чем. При этом певец сослался на легкое переутомление, которое якобы и стало причиной госпитализации.

Напомним, вечером 8 декабря "Дни.ру" сообщили, что 76-летнему Льву Лещенко стало плохо перед выступлением в финале Всероссийского конкурса "На благо мира" в столичном концертном зале "Мир". Недомогание он почувствовал за кулисами, после чего был доставлен в больницу.