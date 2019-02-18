Народный артист России умер после тяжелой болезни
По имеющейся информации, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Какая именно – не уточняется.
Коллектив театра, где служил Валитов, выразил соболезнования родным и близким Народного артиста России, сообщает издание ToDay News Ufa. О дате и месте прощания с актером будет сообщено позже.
К соболезнованиям присоединяются и друзья Валитова. "Ощущение такое, что не сказал чего-то самого главного о человеке. Наверное, потому что уважение, признательность и любовь к Загиру Валитову нескончаемы", – цитирует друга актера Ильдара Гумерова РИА ФАН. Театральная общественность и критики называли Валитова "эстетичным" актером, который умеет "активно мыслить на сцене" и передавать зрителю каждое движение души своего героя.
Отметим, Загир Валитов выступал на сцене Башкирского академического театра драмы на протяжении 45 лет. Он был удостоен звания народного артиста России и Башкортостана, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева.
Напомним, ранее ушел из жизни заслуженный артист России Евгений Редюк. Актера не стало на 71-м году жизни. О его смерти информировал Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова.
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