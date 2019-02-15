Умер заслуженный артист России
О смерти актера информировал Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова. "Коллектив театра скорбит с родными, друзьями и поклонниками актера", – указано в официальном сообщении. Его актерский дар по-настоящему мощно раскрывался в острохарактерных ролях с комедийным и сатирическим уклоном.
Согласноимеющейся информации, прощание с Евгением Редюком состоится в Ульяновском драматическим театре 17 февраля. Траурная церемония начнется в 10:00.
В 1998 году Евгений Редюк получил звание "Заслуженный артист России". Он является обладателем множества наград и грамот от властей Ульяновской области.
Евгений Редюк был одним из самых ярких мастеров труппы Ульяновского драматического театра. Помимо актерской деятельности ,он проявил себя и как режиссер. Зрителям артист запомнится по ролям Тоби Бэлч в "Двенадцатой ночи", Графа Альбафьорита в "Хозяйке гостиницы", Фамусова в "Горе от ума" и других постановках.
Напомним, 14 февраля в одной из столичных клиник в возрасте 68 лет скончался народный артист России Сергей Захаров. А 8 февраля не стало прославленного актера Сергея Юрского. 11 февраля он был похоронен на Троекуровском кладбище.
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