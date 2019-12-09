"Устал от вранья": Добронравов раскрыл судьбу сериала "Сваты"

Знаменитый артист рассказал, на какой стадии находятся съемки седьмого сезона многосерийки. По словам Федра Добронравова, сериал "Сваты" будут снимать в ближайшее время в Белоруссии.

После того, как в Сети поползли слухи о том, что выход нового сезона отложили на неопределенный срок из-за сложностей в отношениях между Россией и Украиной, многие поклонники сериала "Сваты" забили тревогу. Ведь шестой сезон был снят шесть лет назад.

Федор Добронравов призвал народ не паниковать, а также не верить в домыслы. "Про нас постоянно придумывают слухи, не верьте! Съемки начнутся в ближайшее время в Белоруссии. Просто по сюжету в фильме должна быть зима, много снега, вот и ждем", - приводит слова актера Teleprogramma.pro.

Кроме того, звезда сериала "Сваты" Добронравов опроверг информацию о том, что под Киевом сгорел дом, в котором снимали шестой сезон картины. В Сети сообщалось, что инцидент якобы произошел из-за неисправного кондиционера.

"Людям делать нечего, вот и пишут, из ничего создают миф. Я уже так устал от вранья. Сколько раз меня "хоронили", вы даже не представляете", – заявил актер. При этом он добавил, что ложь должна наказываться по закону.

Добронравов отметил, что беспокоится за своих близких, которые могут поверить в сплетни. "Ну, как я объясню своим родственникам, что я жив и здоров? А если не дай Бог что-то реально случится с ними после новостей о моей якобы "госпитализации" или тьфу-тьфу "гибели"?"– высказался актер сериала "Сваты".

Говоря о съемках нового сезона сериала "Сваты", Добронравов подчеркнул, что основной актерский состав не изменился. Но зрителей ждут и новые герои. "Это будут и известные актеры, и молодые", – заключил артист.