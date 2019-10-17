Артисты массово бегут из сериала "Сваты"

Появились слухи о том, что продолжение всенародно любимого фильма оказалось под угрозой срыва. Якобы, сериал "Сваты" постепенно покидают ряд его звезд.

Съемки седьмого сезона могут так и не начаться. Об этом написали в ряде СМИ. Сообщается, что по разным причинам из сериала "Сваты" уходят Анна Кошмал и Николай Добрынин.

Появилась информация, что Добрынин может покинуть сериал из-за постоянных насмешек над его героем. Его партнер по съемкам Федор Добронравов этого не подтвердил. Он ранее заявил, что "Сваты-7" отсняты лишь наполовину.

На этот счет высказался ранее покинувший проект актер театра и кино Анатолий Васильев. Он заявил, что со временем в "Сватах" стало меньше творческой свободы, поэтому его не удивляет уход артистов, передает Life.

Кроме того, появилась информация, что и Людмила Артемьева убегает со съемок очередного сезона сериала. Якобы она уезжает в Германию на неопределенный срок. Однако агент артистки эти данные не подтверждает.

По словам представителя Артемьевой, "это чушь абсолютная". Она заверила, что звезда сериала "Сваты" живет в столице и ежедневно играет в спектаклях. "Достаточно открыть афишу и увидеть, что у нее бесконечные спектакли в Москве и Петербурге, она просто не может жить в другой стране", – цитирует агента актрисы Nation News.

Напомним, шесть сезонов сериала "Сваты", который имел огромный коммерческий успех, продюсировал сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский. В 2017 году создатели картины объявили о прекращении съемок. Затем Госкино Незалежной признало недействительными прокатные удостоверения всех сезонов и запретило показ сериала"Сваты" на территории страны.

Позже решение пришлось отменить. В этом году режиссер сериала "Сваты" Андрей Яковлев объявил, что работа над картиной начнется в конце года с нуля.