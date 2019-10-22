Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"

Федор Добронравов уверен, что будущее сериала будет таким же счастливым, как и в течение шести предыдущих сезонов. На фоне слухов о массовом уходе актеров из сериала "Сваты" он остается верен проекту.
"Так говорит Федор Викторович. Он остается в проекте, на носу выпуск его продолжения. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно", – цитирует инсайдера Nation News. Также он заверил, что не поменяется и название сериала "Сваты".
Кроме того, источник заявил, что проект не будет покидать Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя. Ранее в СМИ появилась информация, что артист может покинуть сериал "Сваты" из-за постоянных насмешек над его героем. Как писали "Дни.ру", представитель актрисы Людмилы Артемьевой ранее опровергла слухи о том, что знаменитость уходит из проекта.
Напомним, шесть сезонов сериала"Сваты" продюсировал сегодняшний президент Украины Владимир Зеленский. В 2017 году создатели картины объявили о прекращении съемок. Затем Госкино Незалежной признало недействительными прокатные удостоверения всех сезонов и запретило показ ленты на территории страны.
Позже решение пришлось отменить. В этом году режиссер сериала "Сваты" Андрей Яковлев объявил, что работа над картиной начнется в конце года с нуля.
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