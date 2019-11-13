Сериал "Друзья" может получить продолжение

Руководство стримингового сервиса HBO Max ведет переговоры с создателями и актерами сериала "Друзья" о возможном продолжении проекта. Как сообщает The Hollywood Reporter, речь идет о специальном выпуске к 25-летию ситкома.
В новой серии могут сыграть все шесть исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Отмечается, что переговоры пока ведутся и далеки до завершения.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Самая интересная!
Как думаете, я дура?
У вас сбывались предсказания гадалок?
Лиона навсегда!!!
Сплю с сыном подруги
Вы любите анальный секс?
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку