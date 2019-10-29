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Культура

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы

Фото: pixabay.com
Иммерсивными шоу сегодня никого не удивишь. Бродилки есть чуть ли не в каждом театре. Но создатели шоу "Заблудшие" пошли дальше – они пригласили в путешествие в реальных интерьерах и по реальным историческим событиям.
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Известный на весь мир ансамбль из семи высотных зданий столицы – это не только архитектурный шедевр, получивший название "сталинский ампир", но и один из главных символов города. Гостиница "Hilton-Ленинградская" имеет небольшую (двадцать восемь этажей и сто тридцать шесть метров) высоту относительно "сестер", зато является самой шикарной по отделке интерьера в стиле московского барокко.

Фото: Дни.ру

Построивший гостиницу архитектор Леонид Поляков получил за проект Сталинскую премию. Но уже через пару лет новый руководитель советской страны Никита Хрущев в пух и прах разнес проект гостиницы "Ленинградская" как пример нерационального расхода средств. Архитектора обвинили в ошибках "в понимании метода социалистического реализма", лишили премии и уволили со всех постов, а его семью из трех человек выселили из четырехкомнатной квартиры. Полякова хотели отдать под суд, но их спас Микоян, который на заседании Политбюро сказал: "Мы же сами давали им задания, поэтому не должны их наказывать".

Фото: Дни.ру

В "Правде" тогда писали: "На строительство гостиницы на триста пятьдесят четыре номера… затрачено столько же средств, сколько понадобилось бы на строительство экономично спроектированной гостиницы на тысячу номеров. Черты буржуазной помпезности и необузданного украшательства находим мы в интерьерах гостиницы "Ленинградская".

Фото: Дни.ру

Леонид Поляков – один из героев иммерсивного перформанса "Заблудшие". В коридорах "Ленинградской" зрители встречаются с воплотившим его актером и становятся свидетелями разговора архитектора с тогдашним министром культуры Екатериной Фурцевой, которая кричит, что-де Поляков построил церковь, а не советскую гостиницу, и путает "резонанс" с "диссонансом"...

Фото: Дни.ру

Вообще, за час представления в коридорах отеля ждет немало встреч – с духами и тенями людей, с которыми связано это место. Вот выпускница петербургского института благородных девиц, которая погибла на находящемся рядом Николаевском (Ленинградском) вокзале во время революционных событий. Вот майор КГБ, который дежурил тут в советское время. А вот студент, которого тут в 90-х убили за долги в работавшем тогда казино. Заблудшим и мятежным душам каждого из них гостям шоу и предстоит помочь найти покой.

Фото: Дни.ру

Отдельными действующим лицами перформанса становятся реальные исторические интерьеры гостиницы – люстры главного холла, сделанные по подобию светильников Успенского собора Кремля, решетка, являющаяся копией Золотых ворот Верхоспасского собора в Кремле, отделанный шокшинским кварцитом, из которого выполнена и облицовка мавзолея Ленина, лифтовый зал...

Фото: Дни.ру

Самое захватывающее – возможность оказаться на крыше отеля и полюбоваться видом на Комсомольскую площадь. Для обычных гостей этот выход закрыт, так что попасть туда можно лишь с "Заблудшими". Попасть, чтобы ахнуть и влюбиться навсегда в этот город.

Автор: 29 октября 2019, 16:58

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