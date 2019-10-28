Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города

Кино Театр Премьеры недели

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Понедельник 28 октября
Лента новостей
19:05
Высоцкая и Кончаловский изумили прилюдными ласками
19:02
Гороскоп на ноябрь
19:02
Идею присвоить покойной Началовой высокое звание поддержали
18:47
Болгария выслала российского дипломата после обвинения в шпионаже
18:38
"Психанула": звезда Comedy Woman трансформировалась в другую женщину
18:34
"Не успели приготовить шашлык": бессердечные артисты поглумились над трупом кошки
18:29
Заворотнюк купила маме авто за два миллиона рублей
18:20
Не устоял перед соблазном: Шнуров сознался в постыдном поступке
17:56
Потерял сознание от удара: в петербургском кафе произошла драка
17:23
В Ижевске пенсионера обманули на 530 тысяч рублей
17:06
Музыка объединяет: Tsinandali Festival на перекрестке Европы и Азии
16:54
Мать обнаружила видео с пропавшей дочерью на порносайте
16:46
Под Москвой экстренно эвакуировали ТЦ из-за сообщения о бомбе
16:36
Рассекречены подробности брачного контракта принца Уильяма и Кейт Миддлтон
16:27
В Петербурге микроавтобус врезался в самолет
16:03
Коварная Аманти угрожает роману Джигарханяна и Казаченко
16:01
"А кто это?": сильно изменившаяся Дана Борисова устроила переполох
15:52
Памятник Караченцову открыли на Троекуровском кладбище (видео)
15:35
Милявская нанесла неожиданный удар молодому мужу-обманщику
15:30
Мочой умойся: Кравец в ужасе от изуродованной ожогами Борисовой
15:17
Актер из "Людей Икс" тайно женился
15:15
"Наложил в штаны": разъяренные белорусы довели Лукашенко до припадка
15:06
"Полный кошмар": дочь Маликова затравили за отсутствие вкуса
14:59
Невеста Данилы Козловского ждет ребенка
14:50
Просто легла спать: мать не отреагировала на изнасилование дочери-инвалида
14:47
Трампа унизили во время бейсбольного матча (видео)
14:39
Житель Егорьевска задушил девушку во время свидания и закопал ее труп
14:39
Россияне молятся о здоровье Градского из-за экстренной операции
14:38
Отбросившая стеснение Волочкова грязно высказалась о сексе
14:30
Заманил конфетами: под Калининградом кочегар надругался над 4-летним ребенком
14:23
"Под утро приехала полиция": сестер Хачатурян вновь обвинили в нарушении закона
14:17
"От подмышки до подмышки вскрывали": стало известно об операции Фадеева на открытом сердце
14:10
В результате крушения вертолета погибли 6 человек
13:54
Малышева дала рецепт секретного чая от рака
13:35
Под Москвой из-за упавшего дерева произошел коллапс
13:31
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
13:17
Слишком много жира и сахара: почему вреден хлеб
13:11
Юлия Проскурякова о второй беременности: Я чувствую себя свиноматкой!
13:11
"Бабкины деньги и связи помогли": Стас Пьеха устал от вопросов про протекцию в шоу-бизнесе
13:02
"Потрясающая красота": освещенный Крымский мост сразил наповал (видео)
12:47
"Нет ни медикаментов, ничего": сотрудница о том, что творится в кардиоцентре имени Бакулева
12:38
Вырастет грудь и начнется импотенция: от каких напитков мужчинам лучше отказаться
12:18
Дело дрянь: уехавшему в Донбасс Зеленскому не оставили шансов
12:01
Замужняя Ивлеева не живет с супругом
11:47
Стало известно о жутких угрозах Трампа Зеленскому
11:45
Асмус дерзко отреагировала на проклятие Собчак
11:40
Требует серьезного лечения: Малышева поведала о последствиях герпеса
11:19
После скандала с Наргиз Фадеева сразил сердечный приступ
11:14
"Была вишенкой на торте": Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме
11:13
Татуированную донельзя дочь Салтыковой сняли прямо под окнами Путина
10:40
Сексуальная полуголая Лобода взбудоражила народ
10:38
Исаева потребовала присвоить Началовой высокое звание посмертно
10:26
Оскандалившаяся Рудова откровенно о закрытии шоу Малахова
10:12
Ученые назвали средний возраст диагностики рака
10:04
Умер знаменитый русский писатель
09:33
Принц Гарри публично ущипнул Кейт Миддлтон за интимное место
09:30
"При смерти": Кормухина с улыбкой рассказала о больной Гагариной
09:06
Гороскоп на неделю
08:58
Россияне останутся без телевизора из-за жесткого фиаско Первого канала
08:46
"У нас есть кадры": "сестричка" Началовой выступила со словами о Заворотнюк
08:20
Фото голого Димы Билана в постели попало в Сеть
08:18
Безразличие и алкогольная зависимость: появление Валерии в больнице всполошило народ
06:16
Автобус с детьми разбился в Карелии
04:19
"Слово развод звучало": Вдова Марьянова рассказала о появлении нового избранника
02:09
"Никакие деньги там не нужны": появились новые подробности о Заворотнюк
00:03
"Я ей горжусь!": Харламов высказался о сексе Асмус с другим
22:30
"Поза явно не для пожилых": Успенская без белья повисла на Меладзе
20:40
"Невеста прямо!": Лорак посеяла слухи о тайной свадьбе (видео)
17:08
"Как воздушный шарик": Ольга Дроздова набрала 40 килограммов
15:53
Заведено дело: Маркл оказалась под следствием
15:01
"Ищет другие точки опоры": раскрыт план предательства Лукашенко России
14:29
"Жирный беляш": скрывающую живот Собчак приперли к стенке
13:50
Зарубина затаила давнюю обиду на Примадонну
13:37
Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией
12:51
"Диагноз поставили еще в 2013 году": стало известно о раке Пугачевой
12:01
"Было большим удивлением": Малахов нелепо оправдался за скандал с эскортом
11:50
"Вся ночь в аду": Настастья Самбурская слегла
11:10
Раздетая Климова похвасталась роскошным телом из женской раздевалки
10:28
Сюткин признался в чувствах к проигнорировавшему его парню
10:25
"Я ж не лох": Зеленский сел в лужу на Донбассе
08:24
Тимати бросил Решетову и новорожденного сына
06:31
"Настоящая королева": Пугачева продемонстрировала стройные ноги
04:18
Поборовшая рак Джоли рассказала трагическую историю семьи
02:35
"Через месяц разойдутся": Седокова вывела из тени женатого любовника
00:09
"Два года продержалась!": Водонаева раскрыла неожиданные подробности своей жизни
22:37
Судьи шоу "Голос" устроили разборки в эфире
20:20
Срочно: умерла Пугачева
18:04
Раскрыт грандиозный обман Зеленского
17:40
Как закрутился роман Заворотнюк и ее молодого супруга
17:19
Снявшему программу о "падших женщинах" Малахову влепили смачную пощечину
16:36
"Вульгарное ПТУ": на Собчак вылили ушат помоев
15:53
"Писали мальчики из детских домов": Поргина о внебрачных детях Караченцова
15:22
Роскошная Брежнева покорила умопомрачительным декольте
14:51
"Слова забыла": Пугачева села в лужу на глазах у публики
14:06
"Это не наши войны": потерявший стыд Лукашенко плюнул в лицо россиянам
13:56
"Выкрала мой сперматозоид": Алибасов высказался о беременности любовницы
13:26
В деле о многомиллионных долгах семьи Фриске поставлена жирная точка
12:48
Пожилая жена Солнцева сбежала из реабилитационного центра
12:24
"Я не ношу ни трусы, ни лифчики": 65-летняя Успенская сделала громкое заявление
11:54
"Это стремно": известный актер откровенно рассказал о сексе с замужней Асмус
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Два года продержалась!": Водонаева раскрыла неожиданные подробности своей жизни
Поборовшая рак Джоли рассказала трагическую историю семьи
Судьи шоу "Голос" устроили разборки в эфире
"Вульгарное ПТУ": на Собчак вылили ушат помоев
"Через месяц разойдутся": Седокова вывела из тени женатого любовника
Снявшему программу о "падших женщинах" Малахову влепили смачную пощечину
Культура

Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города

Фото: www.globallookpress.com
Театр "Школа современной пьесы" всегда оправдывает свое название – ищет новых драматургов, сюжеты, материал, ходы и формы. Среди открытий – пьеса Ярославы Пулинович "Тот самый день". Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.
прочитано 268 раз

Работающая в музее искусствоведом Мария в общем-то смирились со своей участью старой девы. Да и как устроить личную жизнь, когда в ее шестнадцать лет мать узнала, что парень провожает  до дома, и добилась его отчисления из школы за прогулы… В двадцать появился Витя, с которым "удивляюсь, как вообще умудрилась познакомиться", потому что ходить на дискотеки и студенческие праздники мать тоже запрещала, а на факультете учились только девочки. Он даже был готов жениться, но мать считала, что нужно учиться, а не забивать голову глупостями…

Режиссер Денис Азаров поставил спектакль о вечном конфликте поколений – как жить, когда тебе под 40, а ты все еще находишься под родительской опекой и даже в своей комнате не можешь побыть один? "Что это ты такое смотришь? Такие фильмы смотрят только падшие женщины! Выключи эту гадость", "Тебе тридцать семь лет, тебе пора рожать, еще лет пять протянешь, и я без внуков останусь!" – Мария про "прелести" проживания под одной крышей с матерью знает отлично. И готова на все, чтобы только ее оставили в покое.

Нужна для этого, кажется, самая малость – родить ребенка. Потому что маме так хочется, она считает это правильным. Впрочем, рожать  все равно не от кого – сын маминой знакомой оказывается еще более инфантильным и беспомощным... Единственный выход – отправиться искать приключения на свою ж... в ночной бар. Хорошо, если ее там хоть кто-то изнасилует! 

Художник Николай Симонов предложил для спектакля простую на первый взгляд, но емкую по содержанию конструкцию – действие разворачивается среди строительных лесов, которые превращаются то в квартиру, то в ночной клуб. Это символ ожидания, в котором живут герои, символ неустроенности и шаткости положения каждого. Причем действия разворачиваются на двух уровнях, которые вполне ассоциируются с преисподней и раем для героини. Внизу – опостылевшая жизнь с матерью, бар, где все напиваются, проститутка Анжелика (Джульетта Геринг). А наверху все испытания могут окончиться – тут то в гримерке клуба, то в квартире у двух бандитов Мария надеется наконец-то заняться сексом и забеременеть, поскольку сегодня "тот самый день".

Роль Марии досталась Валерии Ланской, и это главное открытие спектакля. Зрители привыкли видеть ее поющей в мюзикле "Монте Кристо", "Граф Орлов", "Времена не выбирают", "Фанфан-тюльпан" и "Анна Каренина", ведущей шоу "Голос" и участницей "Ледникового периода" на телевидении. Но Ланская – отличная драматическая актриса. Доставшаяся ей роль Марии в пьесе Пулинович очень эмоционально сложная – тут надо сыграть гамму чувств, настроений, переживаний. И в спектакле "Тот самый день" Ланская раскрывает все грани своего таланта. 

Непростая задача стояла и перед исполнителями эпизодических ролей – каждый появился в трех-четырех образах. Причем часто смена париков и одежды происходила на виду у зрителей. Режиссер Денис Азаров сознательно использовал этот не новый, но действенный прием. 

Вообще, спектакль очень насыщен персонажами, которые призваны подчеркнуть абсурдность бытовой жизненной ситуации. Например, Христос тут дуэтом со Сталиным поет про то, "здорово, что все мы здесь сегодня собрались". А когда мать (Ольга Гусилетова) начинает перед желанным коитусом дочери читать молитву из журнала "Красота и здоровье", зал взрывается от хохота – сюрреализм здесь доводится до высшей точки.

Мария ищет свое женское счастье даже в гей-клубе. В спектакле его посетители обрисованы хотя и схематично, но остроумно. Не обошлось и без однополой свадьбы, которую срывают православные активисты – все как в жизни.

Вообще, Пулинович точно подметила многие приметы, проблемы, несуразицы современной жизни и написала сатирическую комедию о современном обществе. "С политическими нотками", – как поясняет сама Ярослава. Чего только стоит думающий о России депутат (Максим Евсеев), который хоть и считает Америку "силой зла", но отправил туда на учебу дочь. Он венчан, но не против еще одной жены, поскольку "когда клятву давал, я пальцы за спиной крестиком держал, а если пальцы держишь крестиком – это значит не считается!".

Фото: Пресс-служба/Аристова Анет

Словом, все как в жизни. Разве что ангелу божиему "Пошел на.., пи****р с крыльями!" сказать труднее. Так сделает в итоге Мария. И обретет счастье.

Автор: 28 октября 2019, 18:35

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Страшный удар: Порошенко потерял близкого человека
"Наложил в штаны": разъяренные белорусы довели Лукашенко до припадка
Дело дрянь: уехавшему в Донбасс Зеленскому не оставили шансов
"Мы никого не учим": Россия жестко поставила на место Европу и США

Шоу-бизнес

Идею присвоить покойной Началовой высокое звание поддержали
"Психанула": звезда Comedy Woman трансформировалась в другую женщину
Заворотнюк купила маме авто за два миллиона рублей
Представители Фадеева готовят официальное обращение после слухов о сердечном приступе

Проишествия

Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда
"Зажал ей рот": как убийца расправился с 9-летней девочкой из Саратова
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро

Lifestyle

В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн" (видео)
Федор Добронравов раскрыл будущее "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Шоу-бизнес

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

Звезда "Дома-2" материлась и каламбурила
Шоу-бизнес

"Полный кошмар": дочь Маликова затравили за отсутствие вкуса

Стефания удивила народ своим нарядом
Шоу-бизнес

Невеста Данилы Козловского ждет ребенка

Говорят, влюбленные скоро станут родителями
Шоу-бизнес

Милявская нанесла неожиданный удар молодому мужу-обманщику

Певица подала встречный иск в суд

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на ноябрь 2019

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Не ожидали такого": Медведева с треском провалилась
Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при

Регионы

Объявлено о проблемах с Крымским мостом после важных испытаний
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru