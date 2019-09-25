Съемки всенародно любимого сериала "Сваты" внезапно остановили

Артист рассказал, что работа над сериалом "Сваты-7" в данный момент приостановлена. Пока отснята лишь половина материала.
Добронравов сообщил, что съемки не велись на Украине из-за геополитических неурядиц, поэтому их перенесли в Белоруссию. Именно там два последних года работала команда полюбившегося миллионам телезрителей сериала.
"Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу", – цитируют звезду сериала "Сваты" "Известия". Однако причин такого решения руководства проекта он не пояснил.
Федор Добронравов отметил, что ему понятно, почему сериал "Сваты" так полюбился народу. По его словам, в фильме нет ничего, кроме добра. Никакой политики и крови, от которой уже все устали.
Сам артист после шестого сезона сериала "Сваты" предлагал завершить проект. Дело в том, что все его коллеги по картине кроме съемок в ней больше ничем не занимались. Прошло пять лет, и Добронравов понял, что нужно снимать продолжение многосерийки. Ведь поклонники сериала "Сваты" только и спрашивали его, как дела у полюбившихся актеров.
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