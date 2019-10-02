Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую

Продюсер Дмитрий Богачев познакомил Россию с лучшими образцами бродвейских мюзиклов – от "Кошек" до "Призрака Оперы" и "Бала вампиров". В спектаклях, которые шли на сцене Московского Дворца Молодежи, блистали Филипп Киркоров, Лариса Долина, Анастасия Стоцкая, Лика Рулла. Но идти по проторенной дороге – не в правилах Богачева. И мюзиклом "Первое свидание" он снова удивил. Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.

Эксперименты, которые то и дело проводит Богачев, позволяют ему открывать новых артистов, в том числе, и драматических. Тем, в свою очередь, интересно работать с порой неожиданным материалом и форматом. Например, в "Комедии о том, как банк грабили", премьера которой состоится 6 октября, многое построено исключительно на актерской импровизации. Ее играют в основном зале МДМ. В фойе можно оценить "Первое свидание". И необычность пространства – не единственная "фишка" спектакля.

Одной из самых популярных форм посттеатра сегодня считается site-specific, где пространство приобретает особый художественный статус, само становится участником постановки. В Европе очень модно играть спектакли в часовнях, амбарах, на заброшенных фабриках, железнодорожных станциях и на лесных полянах. В России подобный формат только начинается приживаться.

Несколько лет назад театр DOC придумал спектакль "Тибетская книга мертвых", действие которого происходило в заброшенном депо Курского вокзала среди мусора и настоящих бездомных. А в Московском энергетическом институте играли "ГЭС-2 оперу", посвященную закрытой электростанции на Болотной набережной .

Мюзикл "Первое свидание" играют в баре. И героем спектакля неожиданно становится сидящий возле тебя хипстер, а стильная дама за соседним столиком неожиданно встает и начинает петь.

Фабула простая – молодой еврей с Уолл-Стрит пришел на свидание вслепую с галеристкой из католической семьи. У каждого есть печальный опыт отношений: его бросила невеста прямо у алтаря, ее влечет к плохим парням... Есть внутренний голос и тени умерших предков, которые то и дело дают советы. Есть "скелеты" в шкафу, которые хотелось бы скрыть, но всезнающий "Гугл" не станет этого делать.

Пожалуй, по либретто и шуткам "Первое свидание" – самый современный и самый молодежный из идущих в столице мюзиклов. "Инстаграм", "Фейсбук" и "Твиттер" тут – отдельные яркие персонажи. А голосовые сообщения на телефоне и мессенджеры – часть действия спектакля.

Очевидно, что создатели хотели привлечь в театр молодежь, для которых виртуальная жизнь порой интереснее реальной. У этого поколения давно сформировалось особое клиповое мышление, предполагающее не только быстрое поглощение еды и информации, но и быстрые свидания. Именно поэтому в мюзикле много драйва, сцены стремительно сменяют друг друга, актеры по залу не идут, а бегут, а сама постановка длится всего полтора часа. Причем идет она преимущественно в то время, когда традиционные театры заканчивают работу – в 21.30 или 22.30. Очень удобно для тех, кто дальше идет в клуб и бар, как герои "Первого свидания".

Кстати, это единственный мюзикл в Москве, где можно совместить просмотр спектакля с бокалом вина и легкими закусками. После свидания здесь точно захочется романтического продолжения!