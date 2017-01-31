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В "Ленинград Центре" покажут мистическое шоу "Прекрасная М"
"Прекрасная М" – это эксцентричное, яркое, метафоричное повествование о судьбе великой актрисы, которая на излете своей блистательной карьеры предается воспоминаниям, увлекая зрителя в мистическое путешествие во времени и пространстве. Подчиняясь развитию сюжета, сцена "Ленинград Центра" будет превращаться то в дореволюционный Петербург, то в блистательный Париж, то в туманный Лондон, то в сверкающий огнями Нью-Йорк.
Вера Арбузова – балерина, хореограф, заслуженная артистка России, звезда спектаклей Бориса Эйфмана "Красная Жизель" и "Кто есть кто", двукратный лауреат театральной премии "Золотой софит", лауреат премии "Душа танца". До исполнения главной роли в шоу "Прекрасная М" Вера сотрудничала с "Ленинград Центром" в качестве хореографа, директора труппы и педагога.
Одну из ключевых ролей в спектакле сыграет звезда карточной магии, иллюзионист с мировым именем Шин Лим (Shin Lim). За последние несколько лет Шин получил ряд престижных наград, побеждая в международных профессиональных конкурсах магов. Его новаторство и мастерство снискали ему заслуженный почет в профессиональной среде и любовь зрителей. Шин Лим известен своими артистическими данными, удивительным образом соединяя ловкость рук и хореографию, он неоднократно принимал участие в различных шоу на Бродвее и в Лас-Вегасе.
В постановке задействованы звездные артисты труппы "Ленинград Центра": Ксана Сергиенко – полуфиналистка проекта "Голос" и участница шоу "Точь-в-точь"; Стас Литвинов – финалист шоу "Танцы"; Полина Волчек – чемпионка мира по pole-dance 2016, экс-солистка Cirque du Soleil; Лилия Замулина – участница шоу "Голос"; Алексей Ишмаев – лучший воздушный гимнаст 2016 года; Виктория Чапайкина – участница шоу "Танцуй" и многие другие.
За костюмы в новом шоу отвечает целая плеяда мастеров: известный модельер и дизайнер Алена Ахмадуллина, дизайнер Полина Раудсон, фэшн-гуру Янис Чамалиди.
Арт-директор "Ленинград Центра" Феликс Михайлов: "Для этого спектакля будет полностью модернизирована сцена. Заказан оригинальный цирковой реквизит, в том числе полетные устройства, подъемно-спусковые механизмы и прочее. Шоу строится на сочетании традиционных театральных приемов и новейших технологий. Над оформлением сцены трудится пул молодых, но достаточно известных московских и петербургских художников – Иван Складчиков, Савва Савельев и другие. Декорации будут, как это делалось в старом театре, расписаны вручную. А с помощью 3d-мэппинга мы их "оживим". "Оживим" мы и костюмы, придадим им визуальную подвижность. В истории современного театра подобных постановок с таким мощным акцентом на детали еще не было".
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