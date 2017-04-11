Зрители выкупают ложи на балаган по 80 тысяч

Лучшие воздушные гимнасты планеты теперь выступают в модном "Ленинград Центре". На этом шоу всегда аншлаг.

Каждая премьера Феликса Михайлова вызывает ажиотаж. Питерцы готовы выкладывать до 80 тысяч рублей за поход на спектакли возглавляемого режиссером "Ленинград Центра". Но сумма не кажется заоблачной, если учесть, что зрителям предлагается оценить сразу несколько видов искусства – мюзикл, цирк, кино, перформанс. К тому же когда оказываешься в "Ленинград Центре" и видишь уровень технической оснащенности, то понимаешь, насколько дорогим было создание этого культурного центра в знаменитом Таврическом саду. Самый большой в Европе видеоэкран, трасформирующаяся многоуровневая сцена, кинетическая люстра, которая задействована в каждом представлении, – кажется, что других столь же совершенных площадок у нас просто нет.

Очередной спектакль, который вышел здесь, посвящен России. Он вырос из номера, который Феликса Михайлова как-то попросили сделать для азиатских гастролей. Оказалось, что можно собрать все, с чем ассоциируется наша страна у иностранцев, и сделать спектакль, который, как сказали бы в прежние годы, станет высококачественным "экспортным продуктом". Но вместе с тем и россиянам откроет страну с неожиданной стороны.

Самовар, баян, баня, танец яблочко, самолет-кукурузник, русская печь, цыгане, "революционные" матросы, фильм "Броненосец Потемкин", свадебное застолье – в спектакле использованы все эти знакомые нам образы страны. Но они переосмыслены и актуализированы. При этом, в отличие от прошлых постановок Михайлова, в шоу "Весна. Сны о России" нет четкой сюжетной линии, этот спектакль представляет собой смесь номеров, каждый из которых словно бы одна из граней нашей большой страны.

Феликс Михайлов показывает Россию при помощи театра теней, артистов оригинального жанра, работающих на китайской мачте и занимающихся воздушной акробатикой, гимнастикой, эквилибристикой. Причем выполняют сложнейшие номера призеры многочисленных фестивалей и самых громких телепроектов. Есть тут и настоящие звезды – некоторые участники шоу прежде выступали во всемирно известном Цирке дю Солей.

Идет спектакль под оригинальную живую музыку авангардного коллектива EtnoZapil. Его участники – музыканты Сергей Миронов и Антон Анкушин – играют фольклорные сеты, используя варган, духовой инструмент аборигенов Австралии диджериду, свистковую флейту окарину и даже обыкновенную пилу! Большинство композиций специально написаны для этого шоу. Но они настолько органичны, что кажутся современным роковым переосмыслением этической музыки. Звучат в спектакле и песни, которые давно стали культовыми в России, – от "Эти черные глаза" Петра Лещенко и "Очи черные" до "Три желания" Пугачевой. Это тоже символы разных поколений.

Проект создатели называют хип-хоп балаганом. Но на самом деле, спектакль получился куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Он возвращает к корням, напоминает, что нам есть чем гордиться, показывает, что в России такое количество брендов, что хватило бы на несколько других стран. "Весна. Сны о России" – спектакль очень русский по духу и абсолютно западный по воплощению. Он поражает, восхищает, удивляет и влюбляет. Как и вся наша страна.