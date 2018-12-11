"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона

Концовка истории о правоохранителях элитного московского района не обошлась без сюрпризов. 11 декабря на ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER вышла последняя серия четвертого сезона сериала "Полицейский с Рублевки".

На протяжении сезона работники отдела полиции страны "Барвиха-Северное" пытались поймать пироманьяка. Преступник оставлял только одну зацепку: огромную букву "М". Ее злоумышленник рисовал на каждом новом месте преступления.

За поимку злодея взялись сразу две следственные группы. В первую вошли Володя Яковлев (Сергей Бурунов) и Мухич (Роман Попов). Членами второй группы стали Гриша Измайлов (Александр Петров) и Алиса Рыбкина (Рина Гришина). Полицейские трудились круглые сутки. Мухич выяснил, что загадочная "М" означает Мориарти, а также предугадал некоторые шаги преступника, пишет "ВокругТВ".

В то же время стражам порядка пришлось вызволять Яковлева из мест не столь отдаленных. Его задержали по подозрению в мошенничестве. Но вскоре становится ясно, что дело шито белыми нитками. Помочь Яковлеву в "Полицейском с Рублевки" вызывается Ника (Александра Бортич).

Параллельно в сериале "Полицейскийс Рублевки" разворачивается любовная линия. Кристина (София Каштанова) знакомится со стоматологом Максимом. В какой-то момент она понимает, что именно такого мужчину искала всю жизнь.

Гриша и Алена (Татьяна Бабенкова) понимают, что все-таки хотят быть вместе. Но рядом с Измайловым постоянно находится Рыбкина, которая с ним флиртует. Ника решает прибегнуть к крайним мерам, чтобы убрать Алису из их с братом жизни.

Ника нанимает людей, которые похищают Рыбкину и привозят ее в подвал, где ее пытают. В итоге Измайлов в "Полицейском в Рублевки" спасает Алису от смерти, а сестру – от наказания за убийство. Позже становится известно, что Ника беременна.

Освободив Яковлева из заточения, работники "Барвиха-Северное" в "Полицейском в Рублевки" возвращаются к расследованию дела. В финале преступник сам решает выйти из тени.

Оказалось, что Мухич в состоянии алкогольного опьянения и трезвый Мухич – это два совершенно разных человека. Пьяный Мухич рассказывает Измайлову, что все дело с Мориарти подстроил он. Гриша рассказывает всем о раздвоении личности их коллеги, и работники "Барвиха-Северное" решают, что сдавать Мухича они не будут и выдают за преступника Максима.

Возможно, продолжение "Полицейскогос Рублевки" поклонники сериала увидят в фильме "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", который выйдет в широкий прокат уже 20 декабря.