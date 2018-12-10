Саша Бортич выставила напоказ огромный живот

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое вызвало у поклонников много вопросов. Фолловеры заподозрили знаменитость в беременности.

Бортич предстала с сильно округлившимся животом. Как оказалось, артистка вовсе не беременна. Она снялась в полнометражном фильме по мотивам популярного сериала "Полицейский с Рублевки" под названием "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел".

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Этим снимком Саша подтвердила догадки зрителей о том, что ее героиня Ника в четвертом сезоне комедийного сериала забеременела. Фильм выходит в прокат 20 декабря.

В полнометражке снимаются: Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Рина Гришина, Ирина Вилкова, Татьяна Бабенкова и Софья Каштанова. Режиссером-постановщиком вновь стал Илья Куликов, работавший над сериалом. Вокруг беременности героини Бортич будет разворачиваться одна из центральных линий в фильме.

Отметим, сегодня Александра Бортич очень востребована в кино. Она признана женщиной года за роль в фильме "Я худею". Тем не менее, по признанию знаменитости, на красной дорожке она до сих пор чувствует себя неловко.

Что касается личной жизни, то здесь актриса любит сохранять загадку. Однако некоторая информация все же оказывается доступной. Как писали "Дни.ру", Бортич встречается с молодым предпринимателем Евгением Савельевым.