Когда выйдет новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"

Четвертый сезон сериала "Полицейский с Рублевки" с Александром Петровым в главной роли выйдет на экраны уже 3 декабря. Сообщается, что смотреть онлайн прямо в момент появления новых серий его смогут только подписчики платформы ТНТ-PREMIER.

Неунывающий полицейский Гриша Измайлов в исполнении Андрея Петрова успел настолько полюбиться зрителям, что они с нетерпением ждут каждого нового сезона сериала "Полицейский с Рублевки" . Портал vokrug.tv обрадовал фанатов – ждать им осталось совсем недолго.

Названа точная дата выхода первой серии четвертого сезона "Полицейского с Рублевки". Увидеть его на своих экранах можно будет уже 3 декабря. Правда доступна эта роскошь будет только тем, кто подписался на платформу ТНТ-PREMIER.

Отметим, о том, что съемки нового сезона подошли к концу еще в начале ноября сообщил поклонникам исполнитель одной из главных ролей Сергей Бурунов. "Завтра последний день съемок. А первые серии уже смонтированы и ждут-ждут выхода на экран", – написал он на своей станице в Instagram 8 ноября.