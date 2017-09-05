Звезду "Матильды" выставили на посмешище

В скандале вокруг письма, которое Кирилл Серебренников якобы отправил актеру Ларсу Айдингеру, появились новые подробности. Оказывается, исполнитель главной роли в фильме "Матильда" просто стал очередной жертвой пранкеров Вована и Лексуса, которые разговаривали с ним по телефону от имени художественного руководителя "Гоголь-центра".

Как рассказали известные телефонные хулиганы, с актером, исполнившим роль Николая II в "Матильде", они общались по телефону в течение долгого времени. Вован и Лексус утверждают, что доверчивый немец ни разу не усомнился в том, что действительно общается с Серебренниковым и верил всему, что говорили ему пранкеры, передают "Вести".

"Что самое интересное – он знаком с Серебренниковым лично. И нисколько не распознал манеру речи, не показалось ему странным то, о чем мы говорили. И даже абсурдные моменты его нисколько не смутили", – отметили телефонные хулиганы.

В итоге, Вован и Лексус от имени Серебренникова попросили Айдингера опубликовать у себя в аккаунте письмо, указав, что он получил его в Берлине лично от режиссера. Актер согласился помочь и оказать всестороннюю поддержку худруку "Гоголь-центра".

В итоге, фейковое письмо было опубликовано в Instagram, став сразу же настоящей сенсацией. Особенно прессу заинтересовало то, что в послании режиссер якобы признается в том, что Петр Порошенко предложил ему снять "пропагандистский фильм".

Однако позже, во время заседания суда адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что его клиент не передавал никаких писем Айдингеру. "Мы воспринимаем это как провокацию", – добавил он.

Напомним, 22 августа стало известно, что Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во время съемок фильма "Лето". Его заподозрили в хищении 68 миллионов рублей. Позже Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о помещении режиссера под домашний арест.

Новость об аресте Серебренникова шокировала многих деятелей культуры. Даже на Западе артисты решили поддержать его. Так, голливудская звезда Кейт Бланшетт подписала соответствующую петицию.