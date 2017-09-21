Названы лучшие фильмы о вампирах

Американский журнал Esquire составил рейтинг лучших кинолент всех времен о вампирах. Удивительно, но любимые подростками "Сумерки" даже не попали в этот список.

Лидером рейтинга стал культовый комедийный боевик режиссера Роберто Родригеса "От заката до рассвета" (1995 год). Главные роли в картине исполнили Джордж Клуни, Квентин Тарантино и Сальма Хайек.

Вторую строчку рейтинга занял фильм 1992 года "Дракула" с Гари Олдманом, Вайноной Райдер, Энтони Хопкинсом, Киану Ривзом и Ричардом Грантом. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола снял ленту по мотивам одноименного романа Брэма Стокера 1897 года.

На третьем месте – известная драма "Интервью с вампиром" с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст в главных ролях. Картина снята по одноименной книге писательницы Энн Райс, вышедшей в 1976 году. Заметное место в фильме занимает пикантная сцена поцелуя 12-летней Данст с 31-летним Питтом.

Четвертая строчка в топе – у фильма ужасов "Впусти меня" 2008 года. Хоррор шведского режиссера Томаса Альфредсона основан на одноименном романе шведского писателя Юна Айвиде Линдквиста. Замыкает пятерку лидеров творение режиссера Гильермо Дель Торо "Хронос" 1993 года.

В топ также вошли картины: "Девушка возвращается одна ночью домой", "Носферату: Призрак ночи", "Голод", "Пропащие ребята" и "Выживут только любовники". Вслед за ними в рейтинг попали: "Почти стемнело", "Жажда", "Блэйд", "Бал вампиров", "Тень вампира", "Реальные упыри", "Кровь для Дракулы", полнометражка "Баффи – истребительница вампиров" и "Поцелуй вампира" и "30 дней ночи".