Какие фильмы разочаровали россиян в 2017 году

Сервис "Кино Mail.ru" проанализировал то, каким фильмам этого года россияне ставили наиболее низкие оценки. На основе этих данных был составлен антирейтинг картин, вышедших в период с января по июль 2017 года.

Интересно, что сервис проанализировал отдельно оценки мужчин и женщин и составил два антитопа соответственно. Так, представители сильного пола больше всего разочаровались в продолжении нашумевшей эротической драмы "На пятьдесят оттенков темнее". В среднем, оценка картины составляет 4,5 балла из 10.

На втором и третьем местах антирейтинга мужчин стоят российские фильмы "Защитники" и "Викинг", сообщает Life.ru. Их средняя оценка составляет 4,6 из 10). Четвертую позицию занимает фантастическая лента "Притяжение" режиссера Федора Бондарчука, средняя оценка которой составляет 5,7 балла из 10. И выше всех российские мужчины оценили американский боевик "Три икса. Мировое господство" (средняя оценка 6,3 из 10).

Что касается антирейтинга женщин, то интересно, что вторая часть "50 оттенков серого" в нее не попала. Вероятно, дамы остались довольны БДСМ-играми главного героя в исполнении прекрасного Джейми Дорнана.

Больше всего разочаровала женщин картина "Викинг" (средняя оценка 5,8 из 10). Далее следует боевик о приключениях супергероев "Защитники" (средняя оценка 6,4 из 10).

Несколько выше оценки американского фильма ужасов "Мумия" с Томом Крузом в главной роли (средняя оценка 7 из 10) и боевика "Три икса. Мировое господство" (средняя оценка 7,4 из 10). Наиболее высокие оценки в антирейтинге дамы присвоили российскому хоррору "Невеста" (средняя оценка 7,4 из 10).

Также были составлены рейтинги разочаровавших россиян сериалов. Самым худшим из них мужчины считают "Анну Каренину", а женщины – многосерийный фильм "Сколько стоит счастье". Всего за первое полугодие 2017 года пользователи сервиса "Кино Mail.ru" поставили более миллиона оценок.